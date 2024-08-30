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Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

30 серпня 2024 р. 11:07

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

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11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Text

08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
Text

22:00 Усе дають, що попросимо — росіянин про український полон у репортажі Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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Ексклюзив

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

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17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що влада не дозволяє ветеранам АТО йти на війну на їх умовах. Військові готові відправитися на фронт лише за умови підписання контракту. 

Про це Георгій Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE 30 серпня.

Ветеранів АТО не хочуть брати на війну

Нардеп зазначив, військових не хочуть брати на війну на контрактній основі. Мовляв, вони висловили своє бажання повернутися на фронт, але на своїх умовах. 

"За зверненням від АТОвців, які говорили, що ми готові в цей час підключитися, допомогти стримувати ворога, боротися проти агресора, але готові це робити, наприклад, на пів року з можливістю продовжити контракт. У нас такі речі навіть не розглядаються. У нас ставлення до громадян і до воїнів на жаль як до рабів. Тобто хтось там десь вважає, що якщо уже війна, значить війна все спише, значить треба ставитися до будь-кого як просто до одного з об'єктів, якого ми заженемо в армію, а далі він буде робити те і стільки, скільки хтось там хоче", — висловився нардеп. 

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11:30 ПриватБанк та велика мережа супермаркетів запустили новий сервіс

11:30 Прогноз магнітних бур сьогодні готує нові виклики — чого очікувати метеозалежним

11:28 Не платили оренду — на Миколаївщині стягнули з землекористувача понад 9 млн грн

11:22 Здолали чимало труднощів — 14 родин з дітьми повернулись до України з окупованої території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:01 Кривбас, Полісся та Дніпро-1 встановили антирекорд України в єврокубках

11:00 Українцям нададуть нову фінансову допомогу у 2,5 тис. грн — хто отримає восени

10:57 Загроза для Одеси з боку Чорного моря — росіяни вивели ракетоносій

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08:23 Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи

Text

08:00 Втрата Україною першого F-16 та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

05:37 Військовий заявив, що Росія ніколи не піде на домовленості у слабкій позиції

29 серпня 2024
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20:34 Нардепка пояснила, якими мають бути зарплати держслужбовців у час війни

Text

18:47 Подоляк назвав відмінність контрнаступу в Україні та операції в Курській області

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18:24 Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

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18:09 Нардеп повідомив, скільки ракет прилетіло по ДніпроГЕС за час повномасштабної війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Ракетний удар по стратегічних об'єктах армії Росії та як відповість Кремль — ефір Вечір.LIVE