Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що влада не дозволяє ветеранам АТО йти на війну на їх умовах. Військові готові відправитися на фронт лише за умови підписання контракту.

Про це Георгій Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE 30 серпня.

Ветеранів АТО не хочуть брати на війну

Нардеп зазначив, військових не хочуть брати на війну на контрактній основі. Мовляв, вони висловили своє бажання повернутися на фронт, але на своїх умовах.

"За зверненням від АТОвців, які говорили, що ми готові в цей час підключитися, допомогти стримувати ворога, боротися проти агресора, але готові це робити, наприклад, на пів року з можливістю продовжити контракт. У нас такі речі навіть не розглядаються. У нас ставлення до громадян і до воїнів на жаль як до рабів. Тобто хтось там десь вважає, що якщо уже війна, значить війна все спише, значить треба ставитися до будь-кого як просто до одного з об'єктів, якого ми заженемо в армію, а далі він буде робити те і стільки, скільки хтось там хоче", — висловився нардеп.