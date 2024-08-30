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Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

30 августа 2024 г. 11:07

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

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08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что власти не разрешают ветеранам АТО идти на войну на их условиях. Военные готовы отправиться на фронт только при подписании контракта.

Об этом Георгий Мазураш заявил в эфире Ранок.LIVE 30 августа.

Ветеранов АТО не хотят брать на войну

Нардеп отметил, что военных не хотят брать на войну на контрактной основе. Мол, они выразили свое желание возвратиться на фронт, но на собственных условиях.

"По обращению от АТОвцев, которые говорили, что мы готовы в это время подключиться, помочь сдерживать врага, бороться против агрессора, но готовы это делать, например, на полгода с возможностью продлить контракт. У нас такие вещи даже не рассматриваются. У нас отношение к гражданам и к воинам, к сожалению, как к рабам. То есть кто-то там где-то считает, что если уже война, значит война все спишет, значит надо относиться к любому как просто к одному из объектов, которого мы загоним в армию, а дальше он будет делать то и столько, сколько кто-то там хочет", — высказался нардеп.

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12:02 Назначен новый начальник штаба сил БПЛА — в сети раскритиковали решение

11:58 Смешанный режим обучения — как будут работать одесские школы в этом году

11:57 На Харьковщине перекроют движение по путепроводу на "дороге жизни"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:42 Армия США заключила самый большой в истории контракт на ракеты Javelin — сколько получит Украина

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11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

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08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

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20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

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