Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что власти не разрешают ветеранам АТО идти на войну на их условиях. Военные готовы отправиться на фронт только при подписании контракта.

Об этом Георгий Мазураш заявил в эфире Ранок.LIVE 30 августа.

Ветеранов АТО не хотят брать на войну

Нардеп отметил, что военных не хотят брать на войну на контрактной основе. Мол, они выразили свое желание возвратиться на фронт, но на собственных условиях.

"По обращению от АТОвцев, которые говорили, что мы готовы в это время подключиться, помочь сдерживать врага, бороться против агрессора, но готовы это делать, например, на полгода с возможностью продлить контракт. У нас такие вещи даже не рассматриваются. У нас отношение к гражданам и к воинам, к сожалению, как к рабам. То есть кто-то там где-то считает, что если уже война, значит война все спишет, значит надо относиться к любому как просто к одному из объектов, которого мы загоним в армию, а дальше он будет делать то и столько, сколько кто-то там хочет", — высказался нардеп.