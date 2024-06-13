Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Поява Сил безпілотних систем в структурі Збройних сил України може кардинально змінити хід війни. Насамперед переважно з тим, що уряд пішов назустріч впровадженню технологій у військову складову.

Про це розповів народний депутат України та секретар парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 липня.

В чому користь Сил безпілотних систем у війні

За словами нардепа, командувач безпілотними системами Вадим Сухаревський знає що робить, оскільки таке затвердження планувалося ще у 2014 році.

"Думаю, що лише зараз командування врахувало досвід використання безпілотників, і те, які люди стоять за цією реалізацією. І там не тільки військові, а й цивільні: інженери, винахідники. Тому впевненість, що виникла така співпраця, може давати впевненість у тому, що поява такого роду військ справді змінить хід війни", — сказав Наливайченко, і додав, що в їхню структуру також увійдуть не тільки самі безпілотники, а й засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав пропозицію від Міноборони та Генерального штабу про створення Сил безпілотних систем в структурі ЗСУ як окремого роду військ. Командувачем було офіційно призначено полковника НГУ Вадима Сухаревського.