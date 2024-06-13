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Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

13 червня 2024 р. 16:59

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15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

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13:26 Експерт пояснив, чому до кінця року неможливо збудувати 1 ГВт генерації світла

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13:05 Військовий психолог пояснив причину негативного ставлення до працівників ТЦК

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Поява Сил безпілотних систем в структурі Збройних сил України може кардинально змінити хід війни. Насамперед переважно з тим, що уряд пішов назустріч впровадженню технологій у військову складову. 

Про це розповів народний депутат України та секретар парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 липня.

В чому користь Сил безпілотних систем у війні

За словами нардепа, командувач безпілотними системами Вадим Сухаревський знає що робить, оскільки таке затвердження планувалося ще у 2014 році.

"Думаю, що лише зараз командування врахувало досвід використання безпілотників, і те, які люди стоять за цією реалізацією. І там не тільки військові, а й цивільні: інженери, винахідники. Тому впевненість, що виникла така співпраця, може давати впевненість у тому, що поява такого роду військ справді змінить хід війни", — сказав Наливайченко, і додав, що в їхню структуру також увійдуть не тільки самі безпілотники, а й засоби радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше Кабмін підтримав пропозицію від Міноборони та Генерального штабу про створення Сил безпілотних систем в структурі ЗСУ як окремого роду військ. Командувачем було офіційно призначено полковника НГУ Вадима Сухаревського

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16:31 Німеччина передала українським прикордонникам пересувний комплекс для ремонту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:59 Нардеп пояснив, чому поява Сил безпілотних систем змінить хід війни

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15:58 Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

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