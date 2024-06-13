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Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

Нардеп объяснил, почему появление Сил беспилотных систем изменит ход войны

13 июня 2024 г. 16:59

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Появление сил беспилотных систем в структуре Вооруженных сил Украины может кардинально изменить ход войны. Прежде всего, преимущественно с тем, что правительство пошло навстречу внедрению технологий в военную составляющую.

Об этом рассказал народный депутат Украины и секретарь парламентского Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 июня.

В чем польза Сил беспилотных систем в войне

По словам нардепа, командующий беспилотными системами Вадим Сухаревский знает что делает, поскольку такое утверждение планировалось еще в 2014 году.

"Думаю, что только сейчас командование учло опыт использования беспилотников, и то, какие люди стоят за этой реализацией. И там не только военные, но и гражданские: инженеры, изобретатели. Поэтому уверенность, что возникло такое сотрудничество, может давать уверенность в том, что появление такого рода войск действительно изменит ход войны" , — сказал Наливайченко, и добавил, что в их структуру также войдут не только сами беспилотники, но и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее Кабмин поддержал предложение от Минобороны и Генерального штаба о создании сил беспилотных систем в структуре ВСУ как отдельного рода войск. Командующим был официально назначен полковник НГУ Вадим Сухаревский.

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