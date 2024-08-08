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Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

08 серпня 2024 р. 22:22

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21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

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20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

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У Курській області Росії третій день тривають бойові дії. Для здійснення такої операції необхідно було накопичувати відповідні ресурси та сили кілька місяців.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі Вечір.LIVE.

Наступ на Курську область

За словами депутата, наступальна операція на Курську область Росії готувалася кілька місяців. Так, відбувалося накопичення відповідних ресурсів і збройних сил, безпосередньо на Сумщині та Харківщині, а для ефективності було проведено декілька операцій.

"В першу чергу ми скористалися тим, що росіяни спробували увійти у Вовчанськ і провели там свою операцію, відповідно, накопичування наших сил відбувалося під приводом захисту територій", — зазначив Дунда.

Він додав, що також були інформаційні закиди, де йшлося про те, що є великі ризики наступу росіян на півночі України. Ця інформація фактично була використана для того, аби приспати пильність росіян і змусити вірити в те, що ми накопичуємо сили для оборони.
 
Нардеп зауважив, що наступальна кампанія на Донецько-Запорізькому напрямку теж позитивно відобразилась на сьогоднішніх подіях, бо росіяни повірили в те, що Україна здійснює оборонну операцію й перекинули все туди.

"По факту, станом на кінець того тижня, перед початком операція, перед нами було вільне поле, там нікого не було", — додав він.

Дунда уточнив, що українські задуми розгортатимуться і передбачається обрізання ворожої логістики і комунікації Донецького фронту, що дуже необхідно Україні.

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22:34 Електронний військовий квиток — коли його можуть визнати недійсним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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