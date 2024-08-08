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Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

8 августа 2024 г. 22:22

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19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

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18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

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В Курской области России третий день продолжаются боевые действия. Для такой операции необходимо было накапливать соответствующие ресурсы и силы несколько месяцев.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире Вечір.LIVE.

Наступление на Курскую область

По словам депутата, наступательная операция на Курскую область России готовилась несколько месяцев. Так, происходило накопление соответствующих ресурсов и вооруженных сил непосредственно на Сумщине и Харьковщине, а для эффективности было проведено несколько операций.

"В первую очередь мы воспользовались тем, что россияне попытались войти в Волчанск и провели там свою операцию, соответственно, накопление наших сил происходило под предлогом защиты территорий", — отметил Дунда.

Он добавил, что также были информационные упреки, где говорилось, что есть большие риски наступления россиян на севере Украины. Эта информация фактически была использована для того, чтобы усыпить бдительность россиян и заставить верить в то, что мы накапливаем силы для обороны.

Нардеп отметил, что наступательная кампания в Донецко-Запорожском направлении тоже положительно отразилась на сегодняшних событиях, потому что россияне поверили в то, что Украина осуществляет оборонную операцию и перебросили все туда.

"По факту, по состоянию на конец той недели, перед началом сделки, перед нами было свободное поле, там никого не было", — добавил он.

Дунда уточнил, что украинские замыслы будут разворачиваться и предполагается обрезание враждебной логистики и коммуникации Донецкого фронта, что очень необходимо Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:00 Нардеп заявил, что снимать сотрудников ТЦК не запрещено

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