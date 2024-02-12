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Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

12 лютого 2024 р. 18:49

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18:49 Найманці з Непалу та 30-кілометровий потяг — Євген Дикий пояснив стратегії російської армії

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Російські військові поставили на рейки на окупованих територіях потяг, довжиною 30 кілометрів. А тим часом до лав армії РФ приймають дедалі більше іноземних найманців. 

Для чого Росія приймає такі рішення — пояснив військових аналітик Євген Дикий. 

"Цікаві" рішення російської армії

Аналітики з Deep State повідомили, що росіяни на Донеччині зібрали 30-кілометровий потяг з близько 2100 вагонів. Євген Дикий пояснив, що це мала бути така собі стіна на випадок успішного наступу ЗСУ. 

"Це така наспіх зібрана, але достатньо ефективна фортифікаційна споруда. Швидше за все, вагони стоять не порожні. Швидше за все, вони засипані або землею, або піском — чимось таким", — розповів аналітик. 

Таке рішення мало сенс у липні 2023 року, у пік наступу Збройних сил України. Наразі ж, вважає Євген, росіянам просто лінь розбирати цю конструкцію.

Іншим "цікавим" рішенням російського командування є вербування найманців з бідних країн Африки та Латинської Америки. Є дані, що близько 15 000 непальців завербовані до лав армії РФ. 

Однак Євген Дикий вважає цю цифру перебільшеною. 

"Цифра 15 000 названа непальською опозицією і цілком може бути перебільшеною. Але навіть їхня влада визнала, що не менше 200 точно воює. Я думаю, що реальна цифра десь посередині", — вважає військовий аналітик. 

Ця тенденція, на думку Дикого, є свідченням того, що у росіян закінчуються буряти та в'язні для мобілізації в лави збройних сил РФ. 

Нагадаємо, у російській армії зростає кількість конфліктів. Солдати дедалі більше виявляють невдоволення своїм командуванням. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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