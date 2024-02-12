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Наемники из Непала и 30-километровый поезд — Евгений Дикий объяснил стратегии российской армии

12 февраля 2024 г. 18:49

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Российские военные поставили на рельсы на оккупированных территориях поезд, протяженностью 30 километров. Между тем в ряды армии РФ принимают все больше иностранных наемников.

Для чего Россия принимает такие решения, — объяснил военных аналитик Евгений Дикий.

"Интересные" решения российской армии

Аналитики из Deep State сообщили, что россияне в Донецкой области собрали 30-километровый поезд из около 2100 вагонов. Евгений Дикий объяснил, что это должна быть некая стена на случай успешного наступления ВСУ.

"Это такая наспех собранная, но достаточно эффективная фортификационная постройка. Скорее всего, вагоны стоят не пустые. Скорее всего, они засыпаны либо землей, либо песком - чем-то таким", — рассказал аналитик.

Такое решение имело смысл в июле 2023 года в пик наступления Вооруженных сил Украины. Сейчас же, считает Евгений, россиянам просто лень разбирать эту конструкцию.

Другим "интересным" решением российского командования является вербовка наемников из беднейших стран Африки и Латинской Америки. Есть данные, что около 15 000 непальцев завербованы в ряды армии РФ.

Однако Евгений Дикий считает эту цифру преувеличенной.

"Цифра 15 000 названа непальской оппозицией и вполне может быть преувеличена. Но даже их власти признали, что не менее 200 точно воюют. Я думаю, что реальная цифра где-то посередине", — считает военный аналитик.

Эта тенденция, по мнению Дикого, свидетельствует о том, что у россиян заканчиваются буряты и заключенные для мобилизации в ряды вооруженных сил РФ.

Напомним, в российской армии растет количество конфликтов. Солдаты все больше выражают недовольство своим командованием.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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