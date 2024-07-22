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На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

22 липня 2024 р. 19:47

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19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

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19:47 На Луганщині близько місяця ворог не використовує броньовану техніку — з чим це пов'язано

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15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

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Уже близько місяця у зоні відповідальності Луганського прикордонного загону  не спостерігається броньованої техніки окупантів. Після потужного штурму ворог перейшов на артилерію.

Про це повідомив пресофіцер Луганського прикордонного загону Віктор Пономарьов в ефірі День.LIVE у понеділок, 22 липня.

Чи правда, що ворог не застосовує техніку на фронті

Пресофіцер зазначив, що вже близько місяця на фронті, а саме у його зоні не спостерігається броньованої техніки окупантів. За його словами, після великого штурму, під час якого було застосовано близько 10 одиниць техніки, і який був успішно відбитий українськими військовими, настало затишшя, зокрема зупинилися піхотні штурми.

"Техніка, якщо ми говоримо про те, що вони реально застосовують на фронті, то це переважно всілякі гармати, наприклад, Д-20, Д-30, "Рапіри", а саме броньованої техніки немає", — зазначив Пономарьов. 

Він додав, що українські воїни активно працюють з FPV-дронами — залітають, зокрема в Горлівку, знищуючи техніку в тилу ворога, щоб не дозволити йому відчувати себе у безпеці навіть там. 

Нагадаємо, прикордонники-оператори FPV-дронів продовжують знищувати військові цілі російських окупантів. Вони показали, як завдають ефектних ударів по противнику.

Проте росіяни і надалі продовжують штурмувати українські позиції. Протягом останньої доби зафіксовано 93 бойових зіткнень.

Також ми писали про те, що розвідники показали фрагмент спецоперації із застосуванням новітніх дронів, якими знищують воєнні об'єкти на території Росії. Остання з уражених цілей — найсучасніший винищувач РФ Су-57 на аеродромі в Астраханській області. 

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20:04 Температурні коливання в Україні завтра —синоптики назвали, де очікувати на спеку з дощем

19:58 Штрафи для ухилянтів, в яких немає доходів — як відбуватиметься стягнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Стало відомо, чи штрафуватимуть чоловіків під час оновлення даних у ТЦК

19:46 Поліція викрила наркодилерів, які щомісяця продавали препаратів на 10 млн гривень

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15:22 У ДСНС назвали кількість людей, які загинули у водоймах Києва від початку року

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