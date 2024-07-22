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В Луганской области около месяца враг не использует бронированную технику — с чем это связано

В Луганской области около месяца враг не использует бронированную технику — с чем это связано

22 июля 2024 г. 19:47

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Уже около месяца в зоне ответственности Луганского пограничного отряда не наблюдается бронированная техника оккупантов. После мощного штурма враг перешел на артиллерию.

Об этом сообщил пресс-офицер Луганского пограничного отряда Виктор Пономарев в эфире День.LIVE в понедельник, 22 июля.

Верно ли, что враг не применяет технику на фронте

Пресс-офицер отметил, что уже около месяца на фронте, а именно в его зоне не наблюдается бронированная техника оккупантов. По его словам, после большого штурма, во время которого было применено около 10 единиц техники и который был успешно отбит украинскими военными, наступило затишье, в том числе остановились пехотные штурмы.

"Техника, если мы говорим о том, что они реально применяют на фронте, то это преимущественно всевозможные пушки, например Д-20, Д-30, "Рапиры", а именно бронированной техники нет" , — отметил Пономарев.

Он добавил, что украинские воины активно работают с FPV-дронами — залетают, в частности, в Горловку, уничтожая технику в тылу врага, чтобы не позволить ему чувствовать себя в безопасности даже там.

Напомним, пограничники-операторы FPV-дронов продолжают уничтожать военные цели российских оккупантов. Они показали, как наносят эффектные удары по противнику.

Однако россияне продолжают штурмовать украинские позиции. За последние сутки зафиксировано 93 боевых столкновений.

Также мы писали о том, что разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, уничтожающих военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей – самый современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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