На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Російські загарбники продовжують здійснювати наступ на фронті у Донецькій області та мають деякий успіх. Наразі ворог шукає точку прориву на Лиманському напрямку.

Про це заявив військовослужбовець Віталій з позивним "Веремій" в ефірі День.LIVE.

Наступальні дії росіян на Донеччині

"Якщо брати Лиманський напрямок, то можу сказати, що на захід від Кремінної зараз доволі гаряче, часто ворог намагається знайти точку прориву, атакуючи щодня", — сказав він.

За словами військового, лише сьогодні вранці була одна спроба прориву, але за добу вона може бути не останньою.

Також ворог намагається активно застосовувати КАБи — останні три-чотири дні це дуже стало відчутно.

"Проте наші Сили оборони стоять на захисті дуже добре, і вся лінія фронту тримається", — наголосив військовий.