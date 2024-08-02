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На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

02 серпня 2024 р. 17:51

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17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

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Російські загарбники продовжують здійснювати наступ на фронті у Донецькій області та мають деякий успіх. Наразі ворог шукає точку прориву на Лиманському напрямку.

Про це заявив військовослужбовець Віталій з позивним "Веремій" в ефірі День.LIVE.

Наступальні дії росіян на Донеччині

"Якщо брати Лиманський напрямок, то можу сказати, що на захід від Кремінної зараз доволі гаряче, часто ворог намагається знайти точку прориву, атакуючи щодня", — сказав він.

За словами військового, лише сьогодні вранці була одна спроба прориву, але за добу вона може бути не останньою.

Також ворог намагається активно застосовувати КАБи — останні три-чотири дні це дуже стало відчутно.

"Проте наші Сили оборони стоять на захисті дуже добре, і вся лінія фронту тримається", — наголосив військовий.

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