На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Российские захватчики продолжают осуществлять наступление на фронте в Донецкой области и имеют некоторый успех. В настоящее время враг ищет точку прорыва на Лиманском направлении.

Об этом заявил военнослужащий Виталий с позывным "Веремий" в эфире День.LIVE.

Наступательные действия россиян на Донеччине

"Если брать Лиманское направление, то могу сказать, что к западу от Кременной сейчас достаточно горячо, часто враг пытается найти точку прорыва, атакуя каждый день", — сказал он.

По словам военного, только сегодня утром была одна попытка прорыва, но до конца суток она может быть не последней.

Также враг пытается активно применять КАБы — последние три-четыре дня это стало очень ощутимо.

"Однако наши Силы обороны стоят на защите очень хорошо, и вся линия фронта держится", — подчеркнул военный.