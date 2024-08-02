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На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

2 августа 2024 г. 17:51

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Российские захватчики продолжают осуществлять наступление на фронте в Донецкой области и имеют некоторый успех. В настоящее время враг ищет точку прорыва на Лиманском направлении.

Об этом заявил военнослужащий Виталий с позывным "Веремий" в эфире День.LIVE.

Наступательные действия россиян на Донеччине

"Если брать Лиманское направление, то могу сказать, что к западу от Кременной сейчас достаточно горячо, часто враг пытается найти точку прорыва, атакуя каждый день", — сказал он.

По словам военного, только сегодня утром была одна попытка прорыва, но до конца суток она может быть не последней.

Также враг пытается активно применять КАБы — последние три-четыре дня это стало очень ощутимо.

"Однако наши Силы обороны стоят на защите очень хорошо, и вся линия фронта держится", — подчеркнул военный.

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