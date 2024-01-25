На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Західні санкції, які мали налаштувати російських олігархів проти Путіна, дали абсолютно протилежний ефект. Більше того, Юлія Латиніна повідомила ведучій Юлії Литвиненко в інтерв'ю Новини.LIVE, що санкції проти Росії грають на руку Індії та Китаю.

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Санкції проти Росії дали несподіваний результат

Теоретично санкції мали зробити з російських олігархів власників Заходу. Проте, практично вони дали протилежний ефект, вважає Юлія Латиніна.

Зокрема, це сталося через те, що непричетних до Путіна родичів та дітей олігархів по всьому світу почали звільняти з роботи, виключати з університетів тощо.

Також санкції виявилися на руку Індії та Китаю.

"Дещо стало гірше європейській економіці, тому що той же газ з Німеччини подорожчав. Але найголовніше, що різницю з усього цього отримали Китай і в першу чергу Індія, яка стала головним хабом для російської нафти. Тобто Європа зробила великий подарунок Індії", — повідомила Юлія Латиніна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії додав одне обмеження до нового пакету санкцій ЄС. Йдеться про обмеження пересування російських дипломатів у рамках Шенгенської зони.

Також цього тижня прем'єр-міністри Великобританії та Бельгії домовилися продовжувати спільні дії щодо санкцій проти Росії, а також додати кілька нових.