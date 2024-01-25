Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна arrow

На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

25 січня 2024 р. 15:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

24 січня 2024
Text

22:25 Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

24 січня 2024
Text

22:25 Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ

Популярні відео

Text

Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

23 січня 2024 р. 12:30
Text

Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

24 січня 2024 р. 13:14
Text

Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

23 січня 2024 р. 19:30
Text

Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

23 січня 2024 р. 19:00
Text

День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

07 грудня 2023 р. 08:00

Західні санкції, які мали налаштувати російських олігархів проти Путіна, дали абсолютно протилежний ефект. Більше того, Юлія Латиніна повідомила ведучій Юлії Литвиненко в інтерв'ю Новини.LIVE, що санкції проти Росії грають на руку Індії та Китаю.

Відео можна переглянути за посиланням Новини.LIVE.

Санкції проти Росії дали несподіваний результат

Теоретично санкції мали зробити з російських олігархів власників Заходу. Проте, практично вони дали протилежний ефект, вважає Юлія Латиніна.

Зокрема, це сталося через те, що непричетних до Путіна родичів та дітей олігархів по всьому світу почали звільняти з роботи, виключати з університетів тощо.

Також санкції виявилися на руку Індії та Китаю.

"Дещо стало гірше європейській економіці, тому що той же газ з Німеччини подорожчав. Але найголовніше, що різницю з усього цього отримали Китай і в першу чергу Індія, яка стала головним хабом для російської нафти. Тобто Європа зробила великий подарунок Індії", — повідомила Юлія Латиніна.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії додав одне обмеження до нового пакету санкцій ЄС. Йдеться про обмеження пересування російських дипломатів у рамках Шенгенської зони.

Також цього тижня прем'єр-міністри Великобританії та Бельгії домовилися продовжувати спільні дії щодо санкцій проти Росії, а також додати кілька нових.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:25 Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — що трапилося

16:23 Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

16:20 НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

16:15 В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:50 Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу

15:45 Виростив сотні кущів канабісу — на Одещині викрили наркозлочинця

15:43 Розкрадання грошей для ЗСУ — у Міноборони розповіли, скільки коштів повернули у держбюджет

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

15:29 Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу

16:25 Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — що трапилося

16:23 Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

16:20 НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

16:15 В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

15:50 Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:45 Виростив сотні кущів канабісу — на Одещині викрили наркозлочинця

15:43 Розкрадання грошей для ЗСУ — у Міноборони розповіли, скільки коштів повернули у держбюджет

15:29 Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу

Новина з відео

15:21 Нардеп відповів, в якому випадку можлива мобілізація депутатів ВР

15:15 Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді у кінці січня

24 січня 2024

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

16:03 Падіння Іл-76 — що приховує Росія

Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя наприкінці січня

06:40 Ціни на брухт в Україні. Скільки коштує 1 кг чермету наприкінці січня

06:30 Американська блискавка: що відомо про унікальні літаки США, які хоче Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00 Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

00:30 18-й Рамштайн: про що домовилися західні партнери та Україна

23 січня 2024
Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь наприкінці січня

06:40 Ціна на дорогоцінні метали. Скільки коштує 1 г золота наприкінці січня

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

24 січня 2024
Text

22:25 Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ