Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина arrow

На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

25 января 2024 г. 15:56

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

Text

16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

Text

15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

Text

14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

Text

14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

Text

13:18 РФ хочет утилизировать украденные украинские корабли в Крыму — что говорят в ВМС

Text

12:47 Стоит ли Украине готовиться к болезни "Х" — Ляшко рассказал об угрозе новой пандемии

Text

11:22 Запрет транспортного сообщения с РФ на 50 лет — правильна ли это инициатива

Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

Text

16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

Text

15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

Text

14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

Text

14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

Text

13:18 РФ хочет утилизировать украденные украинские корабли в Крыму — что говорят в ВМС

Text

12:47 Стоит ли Украине готовиться к болезни "Х" — Ляшко рассказал об угрозе новой пандемии

Text

11:22 Запрет транспортного сообщения с РФ на 50 лет — правильна ли это инициатива

Популярні відео

Text

Последствия ракетного удара РФ по Украине — последние новости 23 января

23 января 2024 г. 12:30
Text

Когда закончится операция в Секторе Газа и что ждет Украину — интервью с Бродским

24 января 2024 г. 13:14
Text

Какая связь между сном и депрессией и зачем человеку коллаген — интервью с врачом Комаровским

23 января 2024 г. 19:30
Text

Суд арестовал Гринкевича, а хакеры оставили Путина без интернета — новости 23 января

23 января 2024 г. 19:00
Text

День гражданского пилота — Долинце о возобновлении авиасообщений в Украине

7 декабря 2023 г. 8:00

Западные санкции, которые должны были настроить российских олигархов против Путина, дали абсолютно противоположный эффект. Более того, Юлия Латынина сообщила ведущей Юлии Литвиненко в интервью Новини.LIVE, что санкции против России играют на руку Индии и Китаю. 

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Санкции против России дали неожиданный результат

Теоретически санкции должны были сделать из российских олигархов собзников Запада. Однако практически они дали противоположный эффект, считает Юлия Латынина. 

В частности это случилось из-за того, что непричастных к Путину родственников и детей олигархов по всему миру начали увольнять с работы, исключать из университетов и так далее. 

Также санкции оказались на руку Индии и Китаю. 

"Несколько стало хуже европейской экономике, потому что тот же самый газ в Германии подорожал. Но самое главное, что разницу со всего этого получили Китай и в первую очередь Индия, которая стала главным хабом для российском нефти. То есть, Европа сделала большой подарок Индии", — сообщила Юлия Латынина. 

Напомним, министр иностранных дел Чехии добавить одно ограничение к новому пакету санкций ЕС. Речь идет об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны. 

Также на этой неделе премьер-министры Великобритании и Бельгии договорились продолжать совместные действия по поводу санкций против России, а также добавить несколько новых. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

17:15 Присвоил государственную землю — в Одессе задержали главу Мологовской ОТГ

17:15 История с падением Ил-76 может быть связана с январским Рамштайном

Новость с видео

17:14 Как киевляне поздравили Зеленского с днем рождения

17:11 Полесье подписало контракт с футболистом сборной Украины

17:10 Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

16:56 Сталинский срок — в РФ заключили в тюрьму подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

16:51 В Минкульте сообщили, кто из деятелей культуры получит бронь от мобилизации

16:51 В Харьковской ОВА рассказали, сколько территорий разминировали за последнюю неделю

Новость с видео

16:45 Последствия ночной атаки на Одессу — жители трех квартир нуждаются в отселении

Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

17:15 Присвоил государственную землю — в Одессе задержали главу Мологовской ОТГ

17:15 История с падением Ил-76 может быть связана с январским Рамштайном

Новость с видео

17:14 Как киевляне поздравили Зеленского с днем рождения

17:11 Полесье подписало контракт с футболистом сборной Украины

17:10 Венгрия планирует разблокировать предоставление Украине финансовой помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

16:56 Сталинский срок — в РФ заключили в тюрьму подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

16:51 В Минкульте сообщили, кто из деятелей культуры получит бронь от мобилизации

16:51 В Харьковской ОВА рассказали, сколько территорий разминировали за последнюю неделю

Новость с видео

16:45 Последствия ночной атаки на Одессу — жители трех квартир нуждаются в отселении

16:39 Помогают тем, чью мирную жизнь разрушила война — история фонда Future for Ukraine

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

24 января 2024

18:41 Развенченный миф: российская армия в течение 700 дней великой войны

16:03 Падение Ил-76 — что скрывает Россия

Новость с фото

07:01 Цены на зерно в Украине. Сколько стоит соя в конце января

06:40 Цены на металлолом в Украине. Сколько стоит 1 кг чермета в конце января

06:30 Американская молния: что известно об уникальных самолетах США, которые хочет Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:00 Хищение гуманитарки в Чернигове — кто виноват в исчезновении 16 фур помощи

00:30 18-й Рамштайн: о чем договорились западные партнеры и Украина

23 января 2024
Новость с фото

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в конце января

06:40 Цена на драгоценные металлы. Сколько стоит 1 г золота в конце января

Text

16:44 Как вернуть украинских беженцев из-за границы — Маломуж назвал механизмы

Text

16:35 Киевляне поздравили Президента Зеленского с Днем рождения

Text

15:56 На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Text

15:43 Украина строит оборонительные сооружения по всей линии фронта — о чем это свидетельствует

Text

14:47 Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:39 Новая волна COVID-19 — Комаровский рассказал о симптомах и как лечиться

Text

14:23 Санкции против России – почему не работают и кому сыграли на руку

Text

13:18 РФ хочет утилизировать украденные украинские корабли в Крыму — что говорят в ВМС

Text

12:47 Стоит ли Украине готовиться к болезни "Х" — Ляшко рассказал об угрозе новой пандемии

Text

11:22 Запрет транспортного сообщения с РФ на 50 лет — правильна ли это инициатива