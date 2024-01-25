На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

Западные санкции, которые должны были настроить российских олигархов против Путина, дали абсолютно противоположный эффект. Более того, Юлия Латынина сообщила ведущей Юлии Литвиненко в интервью Новини.LIVE, что санкции против России играют на руку Индии и Китаю.

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Санкции против России дали неожиданный результат

Теоретически санкции должны были сделать из российских олигархов собзников Запада. Однако практически они дали противоположный эффект, считает Юлия Латынина.

В частности это случилось из-за того, что непричастных к Путину родственников и детей олигархов по всему миру начали увольнять с работы, исключать из университетов и так далее.

Также санкции оказались на руку Индии и Китаю.

"Несколько стало хуже европейской экономике, потому что тот же самый газ в Германии подорожал. Но самое главное, что разницу со всего этого получили Китай и в первую очередь Индия, которая стала главным хабом для российском нефти. То есть, Европа сделала большой подарок Индии", — сообщила Юлия Латынина.

Напомним, министр иностранных дел Чехии добавить одно ограничение к новому пакету санкций ЕС. Речь идет об ограничении передвижения российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.

Также на этой неделе премьер-министры Великобритании и Бельгии договорились продолжать совместные действия по поводу санкций против России, а также добавить несколько новых.