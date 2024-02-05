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Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

05 лютого 2024 р. 20:00

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20:00Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

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20:00 Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

Text

19:08 Яка ситуація на Бахмутському напрямку та чого не вистачає ЗСУ — Михайло Іваночко в ефірі

Text

19:01 Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Text

18:01 Євробачення-2024 — продюсер Путінцев розповів, чи дійсно могли сфальсифікувати голоси

Text

17:10 Мірошниченко розповів, за кого голосував на Євробаченні-2024, та на що пішли 11 млн фінансування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Не лише Залужний — ким замінять Головкома ЗСУ та хто ще може втратити посаду

Text

15:00 Комаровський розповів, які вітаміни обов'язково потрібно приймати дітям

Text

14:00 Що буде із законопроєктом про мобілізацію у випадку зміни керівництва ЗСУ — депутат відповів

Text

13:00 Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

Text

12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

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Кому вигідна відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, коли проголосують за новий законопроєкт про мобілізацію та яка поточна ситуація на фронті? Ці та інші теми обговорюють підполковник, командир 3 штурмового батальйону 5 ОШБр Валентин Литвинчук разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Для кого вигідна відставка Залужного

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

— Можлива відставка Валерія Залужного: якою буде реакція суспільства і чи можливий бунт?

— Коли проголосують за новий законопроєкт про мобілізацію?

— Яка поточна ситуація на фронті?

— Фінансове забезпечення армії. 

Нагадаємо,  з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.

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19:59 З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще двох дітей — деталі евакуації

Новина з відео

19:53 Сунак відповів, чи готова Британія до захисту у разі нападу РФ

19:50 ТОП-10 автобрендів, які продають найбезпечніші автомобілі у світі

19:37 У Києві вже навесні можуть підняти тарифи на воду — яка буде вартість

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:37 Активіст Стерненко показав кадри знищення бійців РФ українськими десантниками

19:28 Роналду повертається до Реалу — що відомо

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19:20 Одеські прокурори завадили приватизації санаторію "Куяльник" — деталі

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19:01 Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

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18:01 Євробачення-2024 — продюсер Путінцев розповів, чи дійсно могли сфальсифікувати голоси

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17:10 Мірошниченко розповів, за кого голосував на Євробаченні-2024, та на що пішли 11 млн фінансування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:00 Не лише Залужний — ким замінять Головкома ЗСУ та хто ще може втратити посаду

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15:00 Комаровський розповів, які вітаміни обов'язково потрібно приймати дітям

Text

14:00 Що буде із законопроєктом про мобілізацію у випадку зміни керівництва ЗСУ — депутат відповів

Text

13:00 Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

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12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком