Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

Кому вигідна відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, коли проголосують за новий законопроєкт про мобілізацію та яка поточна ситуація на фронті? Ці та інші теми обговорюють підполковник, командир 3 штурмового батальйону 5 ОШБр Валентин Литвинчук разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Для кого вигідна відставка Залужного

У прямому ефірі обговорюються такі теми:

— Можлива відставка Валерія Залужного: якою буде реакція суспільства і чи можливий бунт?

— Коли проголосують за новий законопроєкт про мобілізацію?

— Яка поточна ситуація на фронті?

— Фінансове забезпечення армії.

Нагадаємо, з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.