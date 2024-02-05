Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

Кому вигідна відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, коли проголосують за новий законопроєкт про мобілізацію та яка поточна ситуація на фронті? Ці та інші теми обговорюють підполковник, командир 3 штурмового батальйону 5 ОШБр Валентин Литвинчук разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Для кого вигідна відставка Залужного
У прямому ефірі обговорюються такі теми:
— Можлива відставка Валерія Залужного: якою буде реакція суспільства і чи можливий бунт?
— Коли проголосують за новий законопроєкт про мобілізацію?
— Яка поточна ситуація на фронті?
— Фінансове забезпечення армії.
Нагадаємо, з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.