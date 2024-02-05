Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Кому выгодна отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, когда проголосуют за новый законопроект о мобилизации и какова текущая ситуация на фронте? Эти и другие темы обсуждают подполковник, командир 3 штурмового батальона 5 ОШБр Валентин Литвинчук вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Для кого выгодна отставка Залужного

В прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— Возможна отставка Валерия Залужного: какой будет реакция общества и возможен ли бунт?

— Когда проголосуют за новый законопроект о мобилизации?

— Какая текущая ситуация на фронте?

— Финансовое обеспечение армии.

Напомним, появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шапталу. Такие изменения могут произойти в середине недели.