Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире arrow

Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

5 февраля 2024 г. 20:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:25Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

31 января 2024 г. 17:07

Кому выгодна отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, когда проголосуют за новый законопроект о мобилизации и какова текущая ситуация на фронте? Эти и другие темы обсуждают подполковник, командир 3 штурмового батальона 5 ОШБр Валентин Литвинчук вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Для кого выгодна отставка Залужного

В прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— Возможна отставка Валерия Залужного: какой будет реакция общества и возможен ли бунт?

— Когда проголосуют за новый законопроект о мобилизации?

— Какая текущая ситуация на фронте?

— Финансовое обеспечение армии.

Напомним, появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шапталу. Такие изменения могут произойти в середине недели.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

20:24 У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак

20:05 Антикоррупционный комитет ВРУ отправил законопроект о мобилизации на доработку — какая причина

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

19:59 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще двоих детей — детали эвакуации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

19:53 Сунак ответил, готова ли Британия к защите в случае нападения РФ

19:50 ТОП-10 автобрендов, которые продают самые безопасные автомобили в мире

19:37 В Киеве уже весной могут поднять тарифы на воду — какая будет стоимость

Новость с видео

19:37 Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками

19:28 Роналду возвращается в Реал — что известно

20:24 У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак

20:05 Антикоррупционный комитет ВРУ отправил законопроект о мобилизации на доработку — какая причина

19:59 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще двоих детей — детали эвакуации

Новость с видео

19:53 Сунак ответил, готова ли Британия к защите в случае нападения РФ

19:50 ТОП-10 автобрендов, которые продают самые безопасные автомобили в мире

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:37 В Киеве уже весной могут поднять тарифы на воду — какая будет стоимость

Новость с видео

19:37 Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками

19:28 Роналду возвращается в Реал — что известно

Новость с фото

19:20 Одесские прокуроры помешали приватизации санатория "Куяльник" — детали

19:18 На Закарпатье мужчина прыгнул под колеса авто пограничников — подробности

06:30 "Ивановец" последовал за крейсером "Москва" — что известно об очередном морском успехе Украины

Эксклюзив

06:01 Тайные переговоры США с Россией и окончание войны: интервью Гарри Каспарова

4 февраля 2024
Новость с видео

19:15 Сможет ли Украина получить замороженные активы РФ — мнение политолога

Новость с видео

17:15 Кто рискует остаться без брони — одесский юрист рассказал о новом законопроекте

3 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Опоздание из-за воздушной тревоги — могут ли уволить с работы

Новость с видео

19:15 Почему не заработал американский ленд-лиз для Украины — мнение политолога

06:30 Новый законопроект о мобилизации — какие нормы могут стать проблемой для Украины

Эксклюзив

06:01 Слабость Запада и безнаказанность Путина — больше интервью Гарри Каспарова

2 февраля 2024
Эксклюзив

21:00 Самый дорогой долгострой — расследование проекта "Наша Справа" о строительстве Подольского моста

Новость с фото

13:40 Массовый протест фермеров в Брюсселе — получили ли митингующие, что хотели

Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование