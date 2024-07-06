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Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

Командир роти "Гонор" розповів, чим закінчиться війна в Україні

06 липня 2024 р. 00:19

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка зазначив, що війна в Україні завершиться перемогою однієї сторони. Він заявив, що зробить все, щоб перемогла саме Україна

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Ябчанка про закінчення війни

Ябчанка заявив, що у цій війні не може бути компромісів. Він також зауважив, що росіяни прагнуть, щоб українців не існувало.

"Для них (росіян, — ред.) ми не повинні існувати, а для нас — ми маємо існувати.[…] Я докладу всіх зусиль, щоб цією стороною була Росія — країна-агресор, яка почала війну, і яка в кінцевому рахунку зазнає поразки. Я щиро сподіваюся і вірю, що вона припинить своє існування в тому вигляді, в якому є зараз", — заявив військовий.

Нагадаємо, під час опитування уряду в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина не стане стороною війни, і розкритикував мирну пропозицію глави Кремля Володимира Путіна. Шольц наголосив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке призведе до капітуляції України.

Також ми писали про те, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надасть Росії перевагу.

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19:40 Зміни при перетині кордону та економічне бронювання українців — головні новини 5 липня

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