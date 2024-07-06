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Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

Командир роты "Гонор" рассказал, чем закончится война в Украине

6 июля 2024 г. 0:19

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23:56 Камельчук сделал прогноз по строительству в Украине новых ТЭС и АЭС

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22:06 Никорак объяснила ситуацию с укомплектованностью военной формой женщин-военных

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21:53 Никорак заявила, что НАТО будет заимствовать технологии производства военной формы у Украины

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21:25 Нардеп объяснил, почему необходимо проводить аудит потраченных на энергетику финансов

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Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченка отметил, что война в Украине завершится победой одной стороны. Он заявил, что сделает все, чтобы победила именно Украина

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Ябчанка об окончании войны

Ябченка заявил, что в этой войне не может быть компромиссов. Он также отметил, что россияне стремятся, чтобы украинцев не сущетвовало.

"Для них (русских, — ред.) мы не должны существовать, а для нас — мы должны существовать.[…] Я приложу все усилия, чтобы этой стороной была Россия — страна-агрессор, которая начала войну и которая в конечном счете терпит поражение. Я искренне надеюсь и верю, что она прекратит свое существование в том виде, в каком есть сейчас", — заявил военный.

Напомним, в ходе опроса правительства в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не станет стороной войны и раскритиковал мирное предложение главы Кремля Владимира Путина. Шольц подчеркнул, что Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины.

Также мы писали о том, что Украина в ближайшее время не ожидает участия российского президента Владимира Путина в переговорах. Совместная работа США и Китая имела бы больше шансов на успех.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что прекращение огня не будет окончанием войны, а просто заморозит конфликт. Он считает, что такое развитие событий отдаст России преимущество.

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