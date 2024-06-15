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Командир групи Крила Омеги заявив, що західні БпЛА не готові до війни в Україні

Командир групи Крила Омеги заявив, що західні БпЛА не готові до війни в Україні

15 червня 2024 р. 11:25

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Командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення "Крила Омеги" з позивним "Айрон" заявив, що значна частина західного безпілотного озброєння не готова до війни в Україні. Основними причинами він назвав інтенсивність та потужність бойових дій.

Про це "Айрон" говорив в ефірі Вечір.LIVE.

Західні безпілотники у війні в Україні

"Ми спілкувалися з багатьма західними виробниками, які презентували нам свої дрони та безпілотні системи. Вони абсолютно не готові до нашого фронту. Вони готові там, де немає РЕБу, засобів протидії", — каже військовий.

За його словами, наразі Україні найкраща у мілітарі технологіях. Деякі компанії навіть надають зразки озброєння, аби наші бійці випробували їх на фронті. 

"Вони хочуть розуміти, як воно літає на реальному фронті, бо обстановку на фронті ніколи не повториш у тилу", — додав "Айрон".

Нагадаємо, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

Також українські захисники впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж противник залишився без важливої техніки на фронті.

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11:25 Зеленський назвав кількість КАБів, яку використовують окупанти за місяць

11:00 Пекін хоче стати азійським гегемоном — Ентоні Ебботт про ймовірний напад на Тайвань

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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