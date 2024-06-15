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Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

15 июня 2024 г. 11:25

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Командир инженерно-авиационной группы специального назначения "Крылья Омеги" с позывным "Айрон" заявил, что значительная часть западного беспилотного вооружения не готова к войне в Украине. Основными причинами он назвал интенсивность и мощь боевых действий.

Об этом "Айрон" говорил в эфире Вечір.LIVE.

Западные беспилотники в войне в Украине

"Мы общались со многими западными производителями, которые презентовали нам свои дроны и беспилотные системы. Они абсолютно не готовы к нашему фронту. Они готовы там, где нет РЭБа, средств противодействия", — говорит военный.

По его словам, сейчас Украина лучшая в милитари технологиях. Некоторые компании даже предоставляют образцы вооружения, чтобы наши бойцы опробовали их на фронте.

"Они хотят понимать, как оно летает на реальном фронте, потому что обстановку на фронте никогда не повторишь в тылу", — добавил "Айрон".

Напомним, украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.

Также украинские защитники на протяжении последних суток ликвидировали большое количество российских оккупантов. К тому же, противник остался без важной техники на фронте.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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