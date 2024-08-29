Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Україна планує надати Сполученим Штатам Америки план ударів по території Росії. Таким чином Київ намагається отримати дозвіл на ураження об'єктів у Росії західною зброєю.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

футуролог Віталій Кулик;

член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

цього тижня Україна надасть США список пріоритетних цілей у Росії, — CNN;

візит до США Єрмака та Умєрова;

переговори з терористами та вбивцями смертельно небезпечні, — Сирський у 10-ті роковини боїв за Іловайськ;

ціни на бензин, ДП та автогаз із новими акцизами на пальне;

ЗСУ уразили ще три стратегічних об’єкти окупантів на території РФ, — Генштаб.