Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Україна планує надати Сполученим Штатам Америки план ударів по території Росії. Таким чином Київ намагається отримати дозвіл на ураження об'єктів у Росії західною зброєю.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
- експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- футуролог Віталій Кулик;
- член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- цього тижня Україна надасть США список пріоритетних цілей у Росії, — CNN;
- візит до США Єрмака та Умєрова;
- переговори з терористами та вбивцями смертельно небезпечні, — Сирський у 10-ті роковини боїв за Іловайськ;
- ціни на бензин, ДП та автогаз із новими акцизами на пальне;
- ЗСУ уразили ще три стратегічних об’єкти окупантів на території РФ, — Генштаб.