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Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

29 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

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11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

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20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

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15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

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Україна планує надати Сполученим Штатам Америки план ударів по території Росії. Таким чином Київ намагається отримати дозвіл на ураження об'єктів у Росії західною зброєю.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • цього тижня Україна надасть США список пріоритетних цілей у Росії, — CNN;
  • візит до США Єрмака та Умєрова;
  • переговори з терористами та вбивцями смертельно небезпечні, — Сирський у 10-ті роковини боїв за Іловайськ;
  • ціни на бензин, ДП та автогаз із новими акцизами на пальне;
  • ЗСУ уразили ще три стратегічних об’єкти окупантів на території РФ, — Генштаб.

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13:36 Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії, але поставили жорстку умову

13:31 На Харківщині вночі вогонь знищив деревопереробне підприємство

13:30 Нічна атака окупантів на Київ — поліцейські показали наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:24 Вразливим категоріям українців виплатять по 11 тис. грн — хто отримає допомогу

13:23 Одеські спортсмени на чемпіонатах світу та Європи — хто представлятиме Україну

13:19 Не поставив авто на ручник — у Вінниці через ДТП постраждала літня жінка

13:18 Мільйонам наказали евакуюватися — Японію накрив нищівний тайфун "Шаньшань"

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