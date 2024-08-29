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Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

29 августа 2024 г. 13:00

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13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

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12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

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11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

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08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

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23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

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20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

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17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

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17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

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15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

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12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Text

11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Text

08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
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23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

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20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

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17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

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17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

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15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Украина планирует предоставить США план ударов по территории России. Таким образом, Киев пытается получить разрешение на поражение объектов в России западным оружием.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
  • эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • на этой неделе Украина предоставит США список приоритетных целей в России, — CNN;
  • визит в США Ермака и Умерова;
  • переговоры с террористами и убийцами смертельно опасны, — Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск;
  • цены на бензин, ДТ и автогаз с новыми акцизами на горючее;
  • ВСУ поразили еще три стратегических объекта оккупантов на территории РФ, — Генштаб.

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13:18 Миллионам приказали эвакуироваться — Японию накрыл сокрушительный тайфун "Шаньшань"

13:16 Падение коня в центре Львова — эксперты объяснили, могут ли животные возить кареты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:12 Авиакатастрофа вертолета в Броварах на борту с руководством МВД — ГБР назвало обвиняемых

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