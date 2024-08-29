Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Украина планирует предоставить США план ударов по территории России. Таким образом, Киев пытается получить разрешение на поражение объектов в России западным оружием.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

футуролог Виталий Кулик;

член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

на этой неделе Украина предоставит США список приоритетных целей в России, — CNN;

визит в США Ермака и Умерова;

переговоры с террористами и убийцами смертельно опасны, — Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск;

цены на бензин, ДТ и автогаз с новыми акцизами на горючее;

ВСУ поразили еще три стратегических объекта оккупантов на территории РФ, — Генштаб.