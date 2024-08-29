Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Украина планирует предоставить США план ударов по территории России. Таким образом, Киев пытается получить разрешение на поражение объектов в России западным оружием.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
- эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- футуролог Виталий Кулик;
- член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- на этой неделе Украина предоставит США список приоритетных целей в России, — CNN;
- визит в США Ермака и Умерова;
- переговоры с террористами и убийцами смертельно опасны, — Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск;
- цены на бензин, ДТ и автогаз с новыми акцизами на горючее;
- ВСУ поразили еще три стратегических объекта оккупантов на территории РФ, — Генштаб.