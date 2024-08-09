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Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

09 серпня 2024 р. 18:06

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17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

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17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

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22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Китай звинувачує Сполучені Штати Америки у "підливанні олії у вогонь" в російсько-українській війні. КНР пояснює це тим, що США надають Україні озброєння.

Про це заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко в ефірі Ранок.LIVE.

Позиція Китаю у російсько-українській війні

За словами Гриценко, Китай намагається себе позиціонувати як альтернативу США. На думку КНР, Штати б мали припинити надавати озброєння Україні, аби припинити війну.

"Тобто тут питання іміджеві, репутаційні й плюс конфронтація зі США", — сказала вона.

Експертка додала, що Китай намагається створити враження, ніби більшість світу підтримує мирне врегулювання.

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19:04 Росіяни обстріляли Харківську область — в прокуратурі повідомили про наслідки

19:03 Заміна приписного на військовий квиток — коли і як це зробити

19:02 Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни — вечірнє звернення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Грошова допомога військовим для вирішення соціально-побутових питань — які підстави для її отримання

18:55 ГУР анонсувало проведення бойової спецоперації за участю морських дронів

18:50 Онофрійчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 — яке місце посіла українка

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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