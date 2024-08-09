Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Китай звинувачує Сполучені Штати Америки у "підливанні олії у вогонь" в російсько-українській війні. КНР пояснює це тим, що США надають Україні озброєння.

Про це заявила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко в ефірі Ранок.LIVE.

Позиція Китаю у російсько-українській війні

За словами Гриценко, Китай намагається себе позиціонувати як альтернативу США. На думку КНР, Штати б мали припинити надавати озброєння Україні, аби припинити війну.

"Тобто тут питання іміджеві, репутаційні й плюс конфронтація зі США", — сказала вона.

Експертка додала, що Китай намагається створити враження, ніби більшість світу підтримує мирне врегулювання.