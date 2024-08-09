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Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

9 августа 2024 г. 18:06

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17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

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16:53 Стоимость продуктов питания и обязательных платежей в Одессе — результаты опроса

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14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

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08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

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Китай обвиняет Соединенные Штаты Америки в "подливании масла в огонь" в российско-украинской войне. КНР объясняет это тем, что США предоставляют Украине вооружение.

Об этом заявила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко в эфире Ранок.LIVE.

Позиция Китая в российско-украинской войне

По словам Гриценко, Китай пытается позиционировать себя как альтернативу США. По мнению КНР, Штаты должны прекратить предоставлять вооружение Украине, чтобы прекратить войну.

"То есть здесь вопросы имиджевые, репутационные и плюс конфронтация из США", — сказала она.

Эксперт добавила, что Китай пытается создать впечатление, будто большинство мира поддерживает мирное урегулирование.

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19:00 Денежная помощь военным для решения социально-бытовых вопросов — какие основания для ее получения

18:55 ГУР анонсировало проведение боевой спецоперации с участием морских дронов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Онофрийчук выступила в финале Олимпиады-2024 — какое место заняла украинка

18:44 Ситуация на фронте, усиление ПВО и подготовка к учебному году — Зеленский провел Ставку

18:42 ГУР провело десантную операцию на Кинбурнской косе — видео ликвидации россиян

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17:24 Военный 47 ОМБр объяснил, какие преимущества Украина имеет из-за наступления на Курскую область

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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