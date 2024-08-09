Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

Китай обвиняет Соединенные Штаты Америки в "подливании масла в огонь" в российско-украинской войне. КНР объясняет это тем, что США предоставляют Украине вооружение.

Об этом заявила главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко в эфире Ранок.LIVE.

Позиция Китая в российско-украинской войне

По словам Гриценко, Китай пытается позиционировать себя как альтернативу США. По мнению КНР, Штаты должны прекратить предоставлять вооружение Украине, чтобы прекратить войну.

"То есть здесь вопросы имиджевые, репутационные и плюс конфронтация из США", — сказала она.

Эксперт добавила, что Китай пытается создать впечатление, будто большинство мира поддерживает мирное урегулирование.