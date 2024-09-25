Ізраїль цього тижня знищив близько 1100 військових обʼєктів терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану. Також повідомляється, що помер один із ключових лідерів бойовиків.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповів військовий кореспондент з Ізраїлю Сергій Ауслендер.

Війна Ізраїлю проти "Хезболли"

Спеціально для Новини.LIVE у прямому етері Сергій Ауслендер розповів про наступне:

Ізраїль майже завершив ліквідацію лідерів терористичного угруповання "Хезболла".

Офіційний Ліван не хоче війни з Ізраїлем, однак не можуть стримати терористів.

"Хезболла" значно ослабла після операції з підривом пейджерів — значно постраждала комунікація між бойовиками.

Ізраїль готовий до мирних перемовин, але ні ХАМАС, ні "Хезболла" не приймають жодних компромісів, окрім як ліквідації Ізраїлю.

США у будь-якому разі підтримуватимуть Ізраїль.

Нагадаємо, напередодні Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку по Лівану за останні 18 років — понад 1600 ударів.

Також зазначимо, що під час авіаудару по Бейруту загинув член вищої військової ради "Хезболли" Ібрагім Акім.