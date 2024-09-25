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Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

25 вересня 2024 р. 09:49

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14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

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13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

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13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

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Ізраїль цього тижня знищив близько 1100 військових обʼєктів терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану. Також повідомляється, що помер один із ключових лідерів бойовиків. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповів військовий кореспондент з Ізраїлю Сергій Ауслендер. 

Війна Ізраїлю проти "Хезболли"

Спеціально для Новини.LIVE у прямому етері Сергій Ауслендер розповів про наступне: 

  • Ізраїль майже завершив ліквідацію лідерів терористичного угруповання "Хезболла". 
  • Офіційний Ліван не хоче війни з Ізраїлем, однак не можуть стримати терористів. 
  • "Хезболла" значно ослабла після операції з підривом пейджерів — значно постраждала комунікація між бойовиками. 
  • Ізраїль готовий до мирних перемовин, але ні ХАМАС, ні "Хезболла" не приймають жодних компромісів, окрім як ліквідації Ізраїлю. 
  • США у будь-якому разі підтримуватимуть Ізраїль. 

Нагадаємо, напередодні Ізраїль здійснив наймасштабнішу атаку по Лівану за останні 18 років — понад 1600 ударів. 

Також зазначимо, що під час авіаудару по Бейруту загинув член вищої військової ради "Хезболли" Ібрагім Акім.

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10:08 Військовозобов'язані Києва та Закарпаття почали отримувати повістки поштою

10:01 Боррель заявив, що ЄС підтримуватиме Україну незалежно від рішень США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:56 В ГУР показали, як розвідники знищили російську гаубицю "Мста-С"

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