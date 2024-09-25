Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Израиль на этой неделе уничтожил около 1100 военных объектов террористической группировки "Хезболла" на территории Ливана. Также сообщается, что скончался один из ключевых лидеров боевиков.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал военный корреспондент из Израиля Сергей Ауслендер.

Война Израиля против "Хезболлы"

Специально для Новини.LIVE в прямом эфире Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

Израиль почти завершил ликвидацию лидеров террористической группировки "Хезболла".

Официальный Ливан не хочет войны с Израилем, но не могут сдержать террористов.

"Хезболла" значительно ослабла после операции с подрывом пейджеров — значительно пострадала коммуникация между боевиками.

Израиль готов к мирным переговорам, но ни ХАМАС, ни Хезболла не принимают никаких компромиссов, кроме как ликвидации Израиля.

США в любом случае будут поддерживать Израиль.

Напомним, накануне Израиль совершил самую масштабную атаку по Ливану за последние 18 лет — более 1600 ударов.

Также отметим, что во время авиаудара по Бейруту погиб член высшего военного совета "Хезболлы" Ибрагим Аким.