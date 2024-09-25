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Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

25 сентября 2024 г. 9:49

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Израиль на этой неделе уничтожил около 1100 военных объектов террористической группировки "Хезболла" на территории Ливана. Также сообщается, что скончался один из ключевых лидеров боевиков.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказал военный корреспондент из Израиля Сергей Ауслендер.

Война Израиля против "Хезболлы"

Специально для Новини.LIVE в прямом эфире Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

  • Израиль почти завершил ликвидацию лидеров террористической группировки "Хезболла".
  • Официальный Ливан не хочет войны с Израилем, но не могут сдержать террористов.
  • "Хезболла" значительно ослабла после операции с подрывом пейджеров — значительно пострадала коммуникация между боевиками.
  • Израиль готов к мирным переговорам, но ни ХАМАС, ни Хезболла не принимают никаких компромиссов, кроме как ликвидации Израиля.
  • США в любом случае будут поддерживать Израиль.

Напомним, накануне Израиль совершил самую масштабную атаку по Ливану за последние 18 лет — более 1600 ударов.

Также отметим, что во время авиаудара по Бейруту погиб член высшего военного совета "Хезболлы" Ибрагим Аким.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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