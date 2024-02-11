Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

Казахський доброволець Жасулан Дусембін, який почав захищати Україну ще до початку повномасштабного вторгнення заявив, що білоруський доброволець, колишній боєць роти "Торнадо" Даніїл Ляшук з позивним "Моджахед" загинув не просто так, його було вбито. За його словами, перед смертю "Моджахеда" відправили на "м'ясний" штурм, де він і загинув.

Про це він сказав в інтерв'ю для Youtube-каналу "Pressing".

Як міг загинути "Моджахед"

Жасулан Дусембін наголосив, що його було цілеспрямовано відправлено на штурм, аби він звідти не повернувся.

"Я впевнений, що "Моджахед" загинув не просто так, його вбили, його відправили на завдання. Я багато разів був у "м'ясних штурмах", я знаю, що є такі завдання, з яких дуже важко повернутися, тому я не знаю, чи на 100% це правда, чи ні, але в мережі було викладено відео, на якому людина, яка має зв'язки з владою, хвалиться тим, що зв'язався з командиром "Моджахеда" і тому його відправили на вірну смерть", — пояснив військовий.

Що відомо про білоруського добровольця "Моджахеда"

Відомо, що Даніїл Ляшук загинув на фронті 31 березня 2023 року. Він ще з 2014 року став на захист України та віддав всього себе військовій справі.

Білоруський доброволець "Моджахед". Фото: Вікіпедія

З 14 років він проживав в Криму, де отримав освіту моряка. Після захоплення півострова він приєднався до добровольчого батальйону "Торнадо", який виконував бойові завдання на сході України. Проте в 2015 році його було затримано у кримінальній справі проти цього ж батальйону. "Моджахеда" звинувачували в особливо тяжких злочинах, а саме в катуванні людей на Луганщині та зґвалтуванні викрадених, проте сам він відкидав такі звинувачення.

Вже в 2017 році Ляшука було засуджено до 10 років позбавлення волі, проте в червні 2021 його було звільнено за законом Надії Савченко. За цим законом день у СІЗО рахується за два дні у в'язниці. В березні 2022 року він знову став на захист України. Зокрема виконував бойові завдання під Києвом, у Харківській та Миколаївській областях. Також брав участь в диверсіях на окупованій Херсонщині.

Повідомлялось, що білоруський доброволець "Моджахед" загинув на Бахмутському напрямку під час бою з російськими окупантами.

Також перед смертю Даніїл Ляшук опублікував відео, в якому показав засніжені позиції, на яких він разом з іншими воїнами захищає українців від загарбників.