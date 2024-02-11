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Казахский доброволец раскрыл подробности гибели "Моджахеда"

11 февраля 2024 г. 14:37

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Казахский доброволец Жасулан Дусембин, который начал защищать Украину еще до начала полномасштабного вторжения, заявил, что белорусский доброволец, бывший боец роты "Торнадо" Даниил Ляшук с позывным "Моджахед" погиб не просто так, он был убит. По его словам, перед смертью Моджахеда отправили на "мясной" штурм, где он и погиб.

Об этом он сказал в интервью для Youtube-канала "Pressing".

Как мог погибнуть "Моджахед"

Жасулан Дусембин подчеркнул, что его было целенаправленно отправлено на штурм, чтобы он оттуда не вернулся.

"Я уверен, что "Моджахед" погиб не просто так, его убили, его отправили на задание. Я много раз был в "мясных штурмах", я знаю, что есть такие задачи, с которых очень трудно вернуться, поэтому я не знаю, на 100% это правда или нет, но в сети было выложено видео, на котором человек, который имеет связи с властью, хвастается тем, что связался с командиром "Моджахеда" и поэтому его отправили на верную смерть", — объяснил военный.

Что известно о белорусском добровольце "Моджахеде"

Известно, что Даниил Ляшук погиб на фронте 31 марта 2023 года. Он еще с 2014 года стал на защиту Украины и отдал всего себя военному делу.

як загинув моджахед
Белорусский доброволец "Моджахед". Фото: Википедия

С 14 лет он проживал в Крыму, где получил образование моряка. После захвата полуострова он присоединился к добровольческому батальону "Торнадо", который выполнял боевые задачи на востоке Украины. Однако в 2015 году он был задержан по уголовному делу против этого же батальона. "Моджахеда" обвиняли в особо тяжких преступлениях, а именно в пытках людей на Луганщине и изнасиловании похищенных, однако сам он отвергал такие обвинения.

Уже в 2017 году Ляшук был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако в июне 2021 он был освобожден по закону Надежды Савченко. По этому закону день в СИЗО считается за два дня в тюрьме. В марте 2022 года он снова стал на защиту Украины. В частности выполнял боевые задачи под Киевом, в Харьковской и Николаевской областях. Также участвовал в диверсиях на оккупированной Херсонщине.

Сообщалось, что белорусский доброволец "Моджахед" погиб на Бахмутском направлении во время боя с российскими оккупантами.

Также перед смертью Даниил Ляшук опубликовал видео, в котором показал заснеженные позиции, где он вместе с другими воинами защищает украинцев от захватчиков.

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