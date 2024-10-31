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Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

31 жовтня 2024 р. 13:59

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13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

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13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

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13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав потужного точкового удару по військових потужностях Ірану. Тепер Тегеран залишився повністю неприкритим системами ППО, тож наступний удар може бути набагато більш руйнівним. 

Про це в етері Вечір.LIVE розповів ізраїльський військовий кореспондент Сергій Ауслендер.

Останні новини Ізраїля

В прямому включенні спеціально для Новини.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:

  • 26 жовтня Ізраїль наніс серію ударів по Ірану. Цілями були підприємства по виробництву ракет і ракетні комплекси класу "земля-повітря". Також під обстріл потрапили кілька військових баз біля Тегерана та командний пункт "Корпусу вартових Ісламської революції".
  • На даний момент Іран з півдня та південного заходу, включно з Тегераном, взагалі не прикритий системами ППО. 
  • У "Хезболі" нарешті визначились, хто стане наступним головним секретарем упруповання після ліквідації Насралли. Це Наім Касем, який довгий час був заступником Насралли. Однак перебуває він не в Лівані, а в столиці Ірану Тегерані. 
  • Ізраїльські національні авіалінії "Ель Аль" скасував на кілька днів рейси до Москви через "оперативні складнощі". 

Нагадаємо, що Ізраїль у понеділок, 28 жовтня, заборонив діяльності агенства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території.

Також зазначимо, що 29 жовтня Ізраїль вдарив по житловому будинку у місті Бейт-Лахія на півночі Сектора Гази.

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14:02 Інвестори "Київміськбуду" вийшли до КМДА на мітинг — фоторепортаж

13:59 Україна і Угорщина готують спільний документ — про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Зеленський підписав закон про зменшення строків для корупціонерів

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