Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав потужного точкового удару по військових потужностях Ірану. Тепер Тегеран залишився повністю неприкритим системами ППО, тож наступний удар може бути набагато більш руйнівним.

Про це в етері Вечір.LIVE розповів ізраїльський військовий кореспондент Сергій Ауслендер.

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В прямому включенні спеціально для Новини.LIVE Сергій Ауслендер розповів про наступне:

26 жовтня Ізраїль наніс серію ударів по Ірану. Цілями були підприємства по виробництву ракет і ракетні комплекси класу "земля-повітря". Також під обстріл потрапили кілька військових баз біля Тегерана та командний пункт "Корпусу вартових Ісламської революції".

На даний момент Іран з півдня та південного заходу, включно з Тегераном, взагалі не прикритий системами ППО.

У "Хезболі" нарешті визначились, хто стане наступним головним секретарем упруповання після ліквідації Насралли. Це Наім Касем, який довгий час був заступником Насралли. Однак перебуває він не в Лівані, а в столиці Ірану Тегерані.

Ізраїльські національні авіалінії "Ель Аль" скасував на кілька днів рейси до Москви через "оперативні складнощі".

Нагадаємо, що Ізраїль у понеділок, 28 жовтня, заборонив діяльності агенства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території.

Також зазначимо, що 29 жовтня Ізраїль вдарив по житловому будинку у місті Бейт-Лахія на півночі Сектора Гази.