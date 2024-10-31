Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

В субботу, 26 октября, Израиль нанес мощный точечный удар по военным мощностям Ирана. Теперь Тегеран остался полностью неприкрытым системами ПВО, так что следующий удар может быть гораздо более разрушительным.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал израильский военный корреспондент Сергей Ауслендер.

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В прямом включении специально для Новини.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

26 октября Израиль нанес серию ударов по Ирану. Целями являлись предприятия по производству ракет и ракетные комплексы класса "земля-воздух". Также под обстрел попали несколько военных баз возле Тегерана и командный пункт Корпуса стражей Исламской революции.

На данный момент Иран с юга и юго-запада, включая Тегеран, вообще не прикрыт системами ПВО.

В "Хезболле" наконец-то определились, кто станет следующим главным секретарем упражнения после ликвидации Насраллы. Это Наим Касем, долгое время являвшийся заместителем Насраллы. Однако находится он не в Ливане, а в столице Ирана Тегеране.

Израильские национальные авиалинии "Эль Аль" отменил на несколько дней рейсы в Москву из-за "оперативных сложностей".

Напомним, что Израиль в понедельник, 28 октября, запретил деятельность агентства ООН по палестинским беженцам (БАПОР) на израильской территории.

Также отметим, что 29 октября Израиль ударил по жилому дому в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.