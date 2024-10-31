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Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

31 октября 2024 г. 13:59

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

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17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

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13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

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13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

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12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

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10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

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08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

В субботу, 26 октября, Израиль нанес мощный точечный удар по военным мощностям Ирана. Теперь Тегеран остался полностью неприкрытым системами ПВО, так что следующий удар может быть гораздо более разрушительным.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал израильский военный корреспондент Сергей Ауслендер.

Последние новости Израиля

В прямом включении специально для Новини.LIVE Сергей Ауслендер рассказал о следующем:

  • 26 октября Израиль нанес серию ударов по Ирану. Целями являлись предприятия по производству ракет и ракетные комплексы класса "земля-воздух". Также под обстрел попали несколько военных баз возле Тегерана и командный пункт Корпуса стражей Исламской революции.
  • На данный момент Иран с юга и юго-запада, включая Тегеран, вообще не прикрыт системами ПВО.
  • В "Хезболле" наконец-то определились, кто станет следующим главным секретарем упражнения после ликвидации Насраллы. Это Наим Касем, долгое время являвшийся заместителем Насраллы. Однако находится он не в Ливане, а в столице Ирана Тегеране.
  • Израильские национальные авиалинии "Эль Аль" отменил на несколько дней рейсы в Москву из-за "оперативных сложностей".

Напомним, что Израиль в понедельник, 28 октября, запретил деятельность агентства ООН по палестинским беженцам (БАПОР) на израильской территории.

Также отметим, что 29 октября Израиль ударил по жилому дому в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа.

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23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

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23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

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22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

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09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
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21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году