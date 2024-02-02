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Ігнат розповів, як змінились російські ракети та що з ними не так

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Останнім часом не всі балістичні ракети, які запускають російські окупанти по Україні, досягають своїх цілей. Якість цього озброєння дедалі більше погіршується.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

Як змінилися російські ракети

Передусім, за словами Юрія Ігната, останнім часом окупанти почали частіше застосувати балістичне озброєння для обстрілу України. Це, зокрема, ракети "Іскандер", "Кинджал", Х-22 та С-300. 

"Ворог бачить, що ми маємо певні спроможності щодо збиття тих самих шахедів, крилатих ракет. Ви бачите, що відсоток збиття крилатих ракет доволі таких великий. І тому ворог вдається частіше до застосування саме балістики, яку збивати можуть лише спеціальні засоби, яких у нас не так багато", — додав Ігнат. 

Водночас, за словами речника ПС ЗСУ, якість ракет противника все більше погіршується. Це можна прослідувати хоча б по тому, що балістика часто не долітає по тих цілях, які мітить ворог. 

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області лишилисс без електроенергії.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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