Ігнат розповів, як змінились російські ракети та що з ними не так

Останнім часом не всі балістичні ракети, які запускають російські окупанти по Україні, досягають своїх цілей. Якість цього озброєння дедалі більше погіршується.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як змінилися російські ракети

Передусім, за словами Юрія Ігната, останнім часом окупанти почали частіше застосувати балістичне озброєння для обстрілу України. Це, зокрема, ракети "Іскандер", "Кинджал", Х-22 та С-300.

"Ворог бачить, що ми маємо певні спроможності щодо збиття тих самих шахедів, крилатих ракет. Ви бачите, що відсоток збиття крилатих ракет доволі таких великий. І тому ворог вдається частіше до застосування саме балістики, яку збивати можуть лише спеціальні засоби, яких у нас не так багато", — додав Ігнат.

Водночас, за словами речника ПС ЗСУ, якість ракет противника все більше погіршується. Це можна прослідувати хоча б по тому, що балістика часто не долітає по тих цілях, які мітить ворог.

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області лишилисс без електроенергії.