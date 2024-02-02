Игнат рассказал, как изменились российские ракеты и что с ними не так

В последнее время не все баллистические ракеты, которые заупускают российские оккупанты по Украине, достигают своих целей. Качество этого вооружения все больше ухудшается.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как изменились российские ракеты

Прежде всего, по словам Юрия Игната, в последнее время оккупанты стали чаще применять баллистическое вооружение для обстрела Украины. Это, в частности, ракеты "Искандер", "Кинжал", Х-22 и С-300.

"Враг видит, что мы имеем определенные возможности по сбитию тех же шахедов, крылатых ракет. Вы видите, что процент сбития крылатых ракет достаточно большой. И поэтому враг прибегает чаще к применению именно баллистики, которую сбивать могут только специальные средства, которых у нас не так много", — добавил Игнат.

В то же время, по словам спикера ПС ВСУ, качество ракет противника все больше ухудшается. Это можно последовать хотя бы по тому, что баллистика часто не долетает по тем целям, которые метит враг.

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками — что произошла в ночь на 2 февраля. Удар пришелся на часть южных и центральных областей. Таким образом жители Кривого Рога Днепропетровской области остались без электроэнергии.