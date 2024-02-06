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Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

06 лютого 2024 р. 14:00

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10:00 Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

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Як можна прослідкувати, росіяни завдають обстрілів по Україні здебільшого у нічний час чи під ранок. Це, зокрема, можна пояснити тим, що в таких умовах складніше розпізнати повітряну ціль в небі.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Центру протидії дезінформації. 

Чому РФ обстрілює Україну вночі

За словами Юрія Ігната, вночі на тлі темного неба набагато складніше виявити повітряні цілі — дрони чи шахеди. Це якраз і пояснює, чому РФ обстрілює Україну переважно у нічний час. 

"Ворог не просто ніч використав, вони ще й шахеди в чорний пофарбували, щоб на тлі темного неба не було їх видно. Плюс люди сплять, люди не чують. Ворог таким чином хоче досягнути ефекту несподіванки", — сказав Ігнат. 

Він додав, що в таких умовах українські захисники використовують переважно тепловізори, завдяки яким можна розпізнати ворожі цілі ще за 5 кілометрів. 

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області. Унаслідок цього загинув двомісячний хлопчик, ще троє жінок дістали поранення, серед яких і мати дитини.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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