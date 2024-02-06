Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

Як можна прослідкувати, росіяни завдають обстрілів по Україні здебільшого у нічний час чи під ранок. Це, зокрема, можна пояснити тим, що в таких умовах складніше розпізнати повітряну ціль в небі.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Чому РФ обстрілює Україну вночі

За словами Юрія Ігната, вночі на тлі темного неба набагато складніше виявити повітряні цілі — дрони чи шахеди. Це якраз і пояснює, чому РФ обстрілює Україну переважно у нічний час.

"Ворог не просто ніч використав, вони ще й шахеди в чорний пофарбували, щоб на тлі темного неба не було їх видно. Плюс люди сплять, люди не чують. Ворог таким чином хоче досягнути ефекту несподіванки", — сказав Ігнат.

Він додав, що в таких умовах українські захисники використовують переважно тепловізори, завдяки яким можна розпізнати ворожі цілі ще за 5 кілометрів.

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області. Унаслідок цього загинув двомісячний хлопчик, ще троє жінок дістали поранення, серед яких і мати дитини.