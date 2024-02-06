Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

Как можно проследить, россияне наносят обстрелы по Украине в основном в ночное время или под утро. Это, в частности, объяснимо тем, что в таких условиях сложнее распознать воздушную цель в небе.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Центру противодействия дезинформации.

Почему РФ обстреливает Украину ночью

По словам Юрия Игната, ночью на фоне темного неба гораздо сложнее обнаружить воздушные цели — дроны или шахеды. Это и объясняет, почему РФ обстреливает Украину преимущественно в ночное время.

"Враг не просто ночь использовал, они еще и шахеды в черный покрасили, чтобы на фоне темного неба не было их видно. Плюс люди спят, люди не слышат. Враг таким образом хочет добиться эффекта неожиданности", — сказал Игнат.

Он добавил, что в таких условиях украинские защитники используют преимущественно тепловизоры, благодаря которым можно распознать враждебные цели еще в 5 километрах.

Напомним, российские оккупанты ночью обстреляли поселок Золочев в Богодуховском районе Харьковской области. В результате погиб двухмесячный мальчик, еще трое женщин получили ранения, среди которых и мать ребенка.