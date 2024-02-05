Яка ситуація на Бахмутському напрямку та чого не вистачає ЗСУ — Михайло Іваночко в ефірі

Яка ситуація на Бахмутському напрямку, які потреби у військових ЗСУ та що зміниться на фронті з появою в Україні західних винищувачів F-16. Ці та інші теми обговорює депутат Івано-Франківської міської ради, водій-санітар медичного підрозділу батальйону "Свобода" Михайло Іваночко разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на фронті та що потрібно ЗСУ

Так, у прямому ефірі обговорюються такі теми:

— Яка ситуація на Бахмутському напрямку?

— Чого не вистачає ЗСУ?

— Законопроєкт про мобілізацію: що не так з документом та коли відбудеться голосування?

— Передача в Україну винищувачів F-16: що зміниться на фронті?

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні додаткові шість винищувачів F-16. Таким чином, країна збільшила загальну кількість наданих Збройним силам України літаків до 24 одиниць.