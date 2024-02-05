Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Какая ситуация на Бахмутском направлении, каковы потребности военных ВСУ и что изменится на фронте с появлением в Украине западных истребителей F-16. Эти и другие темы обсуждает депутат Ивано-Франковского городского совета, водитель санитар медицинского подразделения батальона "Свобода" Михаил Иваночко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на фронте и что нужно ВСУ

Так, в прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— Какая ситуация на Бахмутском направлении?

— Чего не хватает ВСУ?

— Законопроект о мобилизации: что не так с документом и когда состоится голосование?

— Передача в Украину истребителей F-16: что изменится на фронте?

Напомним, сегодня стало известно, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.