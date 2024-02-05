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Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

5 февраля 2024 г. 19:08

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19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

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20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

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19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

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Какая ситуация на Бахмутском направлении, каковы потребности военных ВСУ и что изменится на фронте с появлением в Украине западных истребителей F-16. Эти и другие темы обсуждает депутат Ивано-Франковского городского совета, водитель санитар медицинского подразделения батальона "Свобода" Михаил Иваночко вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на фронте и что нужно ВСУ

Так, в прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— Какая ситуация на Бахмутском направлении?

— Чего не хватает ВСУ?

— Законопроект о мобилизации: что не так с документом и когда состоится голосование?

— Передача в Украину истребителей F-16: что изменится на фронте?

Напомним, сегодня стало известно, что Нидерланды передадут Украине дополнительные шесть истребителей F-16. Таким образом, страна увеличила общее количество предоставленных Вооруженным силам Украины самолетов до 24 единиц.

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19:37 Активист Стерненко показал кадры уничтожения бойцов РФ украинскими десантниками

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