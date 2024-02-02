Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

У ніч проти 1 лютого ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії "пішов на дно". Як українські бійці знищили судно — показали у Головному управлінні розвідки України.

Відео можна подивитися за посиланням ГУР МО.

Бійці ГУР знищили катер РФ "Івановєц"

Зазначається, що у спецоперації брали участь бійці "Group 13". До того ж вона стала успішною завдяки сприянню Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "Івановєц" дав крен на корму і затонув", — розповіли в ГУР.

Як відомо, вже затоплене судно перебувало на рейді озера Донузлав, що у тимчасово окупованому Криму. Його орієнтовна вартість становить 60-70 мільйонів доларів.

Додамо, у ВМС України зазначили, що на знищеному катері РФ могло перебувати до 40-ка членів екіпажу.