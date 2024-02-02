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Как бойцы ГУР уничтожили российский катер "Ивановец" — впечатляющие кадры

2 февраля 2024 г. 10:41

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В ночь на 1 февраля ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России "ушел ко дну". Как украинские бойцы уничтожили судно, показали в Главном управлении разведки Украины.

Видео можно посмотреть по ссылке ГУР МО.

Бойцы ГУР уничтожили катер РФ "Ивановец"

Отмечается, что в спецоперации участвовали бойцы Group 13. К тому же, она стала успешной благодаря содействию Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением ― "Ивановец" дал крен на корму и затонул", — рассказали в ГУР.

Как известно, уже затопленное судно находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Его ориентировочная стоимость составляет 60-70 миллионов долларов.

Добавим, в ВМС Украины отметили, что на уничтоженном катере РФ могло находиться до 40 членов экипажа.

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