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Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

04 вересня 2024 р. 11:11

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11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Російські війська вранці у середу, 4 вересня, завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого загинули семеро людей. Поки західні партнери не будуть бачити жертв серед своїх людей, вони не зрозуміють, що таке справжня війна.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Позиція партнерів щодо війни

За словами нардепа, український уряд часто запрошує іноземні делегації на лінію фронту, але вони відмовляються. Там пояснюють, що не можуть виїздити за межі маршрутів, які не погоджені урядом країни. 

"Тому ми вимушені дипломатичними шляхами намагатися довести, що нам потрібна зброя для знищення пускових установок, літаків, з яких запускаються ракети, для того, щоб більш-менш забезпечити безпеку території нашої країни", — сказав Федієнко.

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11:08 Вразливі категорії українців отримають по 11 тис. грн — які критерії

10:58 Ракетоносії в Чорному морі — рівень обстрілу півдня дуже високий, не нехтуйте небезпекою

10:58 Чекав на прихід окупантів — СБУ затримала колишнього міліціонера, який допомагав ФСБ РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:53 США звинувачують шістьох лідерів ХАМАС у смертельних атаках на Ізраїль

10:51 Нардеп заявив про необхідність змінити формат навчання у закладах

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08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

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17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

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14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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