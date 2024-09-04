Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Російські війська вранці у середу, 4 вересня, завдали ракетного удару по Львову, внаслідок чого загинули семеро людей. Поки західні партнери не будуть бачити жертв серед своїх людей, вони не зрозуміють, що таке справжня війна.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Позиція партнерів щодо війни

За словами нардепа, український уряд часто запрошує іноземні делегації на лінію фронту, але вони відмовляються. Там пояснюють, що не можуть виїздити за межі маршрутів, які не погоджені урядом країни.

"Тому ми вимушені дипломатичними шляхами намагатися довести, що нам потрібна зброя для знищення пускових установок, літаків, з яких запускаються ракети, для того, щоб більш-менш забезпечити безпеку території нашої країни", — сказав Федієнко.