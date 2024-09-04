Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Российские войска утром в среду, 4 сентября, нанесли ракетный удар по Львову, в результате чего погибли семь человек. Пока западные партнеры не будут видеть жертв среди своих людей, они не поймут, что такое настоящая война.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Позиция партнеров по войне

По словам нардепа, украинское правительство зачастую приглашает иностранные делегации на линию фронта, но они отказываются. Там объясняют, что не могут выезжать за пределы маршрутов, не согласованных правительством страны.

"Поэтому мы вынуждены дипломатическими путями пытаться доказать, что нам нужно оружие для уничтожения пусковых установок, самолетов, с которых запускаются ракеты, для того чтобы более-менее обеспечить безопасность территории нашей страны", — сказал Федиенко.