Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

В російському полоні українських військових жорстоко катують, морять голодом та знущаються морально. Водночас ставлення до українців залежить від людей, які працюють в місцях утримання.

Про це розповів експолонений військовий ЗСУ Станіслав Куценко з позивним "Стаф" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Ставлення росіян до полонених

"Як вам сказати, як до військовополонених. Ви повинні розуміти, що пишуть також дуже багато. Було різне: в різних місцях різне відношення", — сказав військовий.

Він розповів, що його переміщували близько п'яти разів, кожен раз була нова локація й нове місце. У більшості ставлення залежало від людей там: чи вони просто роблять свою роботу — показати, що ти повинен робити та як себе поводити. Водночас для деяких було без різниці, що з тобою буде.

Інтерв'юєрка запитала, чому росіяни вдаються до тортур українських військовополонених: вони намагаються витягнути інформацію чи їм подобається дивитися як людина страждає.

"Я думаю, що більше для інформації. Вони думають, що такими методами отримають її більше", — зауважив Станіслав.

На його думку, не скрізь 100% — це тортури, є просто звичайний допит, спілкування без застосування фізичної сили, що залежить від людей та від місць утримування. Але є й ті, які відчувають ненависть до українців та звинувачують їх у війні.

"І вони не хочуть чути того, що це вони прийшли до нас, для них це не цікаво", — додав військовий.