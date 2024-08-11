Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців arrow
Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

11 серпня 2024 р. 17:22

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

В російському полоні українських військових жорстоко катують, морять голодом та знущаються морально. Водночас ставлення до українців залежить від людей, які працюють в місцях утримання.

Про це розповів експолонений військовий ЗСУ Станіслав Куценко з позивним "Стаф" в інтерв'ю Новини.LIVE.

Ставлення росіян до полонених

"Як вам сказати, як до військовополонених. Ви повинні розуміти, що пишуть також дуже багато. Було різне: в різних місцях різне відношення", — сказав військовий.

Він розповів, що його переміщували близько п'яти разів, кожен раз була нова локація й нове місце. У більшості ставлення залежало від людей там: чи вони просто роблять свою роботу — показати, що ти повинен робити та як себе поводити. Водночас для деяких було без різниці, що з тобою буде.

Інтерв'юєрка запитала, чому росіяни вдаються до тортур українських військовополонених: вони намагаються витягнути інформацію чи їм подобається дивитися як людина страждає.

"Я думаю, що більше для інформації. Вони думають, що такими методами отримають її більше", — зауважив Станіслав.

На його думку, не скрізь 100% — це тортури, є просто звичайний допит, спілкування без застосування фізичної сили, що залежить від людей та від місць утримування. Але є й ті, які відчувають ненависть до українців та звинувачують їх у війні.

"І вони не хочуть чути того, що це вони прийшли до нас, для них це не цікаво", — додав військовий.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

18:09 Не варто відмовлятись від російської історії — експерт про перейменування вулиць в Одесі

18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

18:04 Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 У Львові через ДТП ускладнено рух на одній з доріг

17:47 В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

17:36 Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

17:36 Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

17:32 Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

18:09 Не варто відмовлятись від російської історії — експерт про перейменування вулиць в Одесі

18:07 За кілька годин до закриття Олімпіади біля Ейфелевої вежі евакуювали людей — яка причина

18:04 Одна зі спортсменок виборола на Олімпіаді в Парижі шість нагород — про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 У Львові через ДТП ускладнено рух на одній з доріг

17:47 В ДТЕК відповіли, коли в Україну можуть повернутися відключення світла

17:36 Лунін не отримає у Реалі того, на що розраховує — клуб ухвалив важливе рішення

17:36 Поспішіть виїхати зараз — збираються затори на трасі Одеса — Рені

17:32 Завтра в окремих областях пройдуть дощі — прогноз Укргідрометцентру

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить