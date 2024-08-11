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Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

Экс-пленный военный ответил, почему россияне применяют пытки против украинцев

11 августа 2024 г. 17:22

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В русском плену украинских военных жестоко пытают, морят голодом и издеваются морально. В то же время, отношение к украинцам зависит от людей, которые работают в местах содержания.

Об этом рассказал экс-пленный военный ВСУ Станислав Куценко с позывным "Стаф" в интервью Новини.LIVE.

Отношение россиян к пленным

"Как вам сказать, как к военнопленным. Вы должны понимать, что пишут тоже очень много. Было разное: в разных местах разное отношение", — сказал военный.

Он рассказал, что его перемещали около пяти раз, каждый раз была новая локация и место. В большинстве отношение зависело от людей там: просто ли они делают свою работу — показать, что ты должен делать и как себя вести. В то же время для некоторых было без разницы, что с тобой будет.

Интервьюер спросила, почему россияне прибегают к пыткам украинских военнопленных: они пытаются вытащить информацию или им нравится смотреть как человек страдает.

"Я думаю, что больше для информации. Они думают, что такими методами получат ее больше", — отметил Станислав.

По его мнению, не везде 100% — это пытки, просто обычный допрос, общение без применения физической силы, которое зависит от людей и от мест содержания. Но есть и те, кто испытывает ненависть к украинцам и обвиняет их в войне.

"И они не хотят слышать, что это они пришли к нам, для них это не интересно", — добавил военный.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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