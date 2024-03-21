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Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

21 березня 2024 р. 20:00

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18:59 Вибухи у Києві, штурм Бєлгорода та діяльність Юлії Навальної — ефір Новини.LIVE

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18:50 Експерт розповів, чому в Україні не побудували фортифікаційні споруди

Text

18:10 Нардеп розповів чи будуть проводити в Україні вибори під час війни

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Text

17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Text

17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

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16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

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Чехія готова предоставити значну кількість додаткових артилерійських снарядів для України. Це стає ще одним кроком до підтримки країни в війні з Росією.

Про це експерта-міжнародник Тарас Семенюк розповів в ефірі Новини.LIVE.

Допомога від Чехії 

Семенюк зауважив, що кожна країна має свою стратегію допомоги, але у рамках коаліції кожна з них долучається відповідно до своїх можливостей та професійної експертизи. Важливо не порівнювати країни за кількістю або обсягом допомоги, але використовувати кожен ресурс максимально ефективно для спільної перемоги.

"Передача артилерійських снарядів для збройних сил України є важливою перемогою для всіх нас", — зазначив експерт.

Зокрема, експерт зазначив, що передача тисяч додаткових артилерійських снарядів Україні стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та сприятиме збереженню миру та безпеки в регіоні. Семенюк підкреслив, що ця допомога відображає підтримку і солідарність міжнародного співтовариства з українським народом у його боротьбі за територіальну цілісність та незалежність.

Нагадаємо, що Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у четвер, 21 березня, прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

Також ми писали про те, що що 20 березня Нідерланди оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на 350 млн євро.

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20:18 Майк Тайсон чи Джейк Пол — боєць UFC Ковінгтон дав прогноз бою

20:09 Австрія виступила проти закупівлі зброї для ЗСУ коштом прибутків від активів Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:04 Підземні течії тут ні до чого — Кличко, назвав обставину, що призвела до підтоплення метро

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