Експерт розповів про допомогу від Чехії для України

Чехія готова предоставити значну кількість додаткових артилерійських снарядів для України. Це стає ще одним кроком до підтримки країни в війні з Росією.

Про це експерта-міжнародник Тарас Семенюк розповів в ефірі Новини.LIVE.

Допомога від Чехії

Семенюк зауважив, що кожна країна має свою стратегію допомоги, але у рамках коаліції кожна з них долучається відповідно до своїх можливостей та професійної експертизи. Важливо не порівнювати країни за кількістю або обсягом допомоги, але використовувати кожен ресурс максимально ефективно для спільної перемоги.

"Передача артилерійських снарядів для збройних сил України є важливою перемогою для всіх нас", — зазначив експерт.

Зокрема, експерт зазначив, що передача тисяч додаткових артилерійських снарядів Україні стане важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та сприятиме збереженню миру та безпеки в регіоні. Семенюк підкреслив, що ця допомога відображає підтримку і солідарність міжнародного співтовариства з українським народом у його боротьбі за територіальну цілісність та незалежність.

Нагадаємо, що Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у четвер, 21 березня, прибув з робочим візитом до Києва. У столиці посадовець оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на 20 млн євро, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси.

Також ми писали про те, що що 20 березня Нідерланди оголосили про надання для України нового пакета військової допомоги на 350 млн євро.