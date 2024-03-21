Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Чехия готова предоставить большое количество дополнительных артиллерийских снарядов для Украины. Это становится еще одним шагом для поддержки страны в войне с Россией.

Об этом эксперта-международник Тарас Семенюк рассказал в эфире Новости.LIVE.

Помощь от Чехии

Семенюк отметил, что каждая страна имеет свою уникальную стратегию помощи, но в рамках коалиции каждая из них приобщается в соответствии со своими возможностями и профессиональной экспертизой. Важно не сравнивать страны по количеству или объему помощи, но использовать каждый ресурс максимально эффективно для совместной победы.

"Передача артиллерийских снарядов для вооруженных сил Украины - важная победа для всех нас", — отметил эксперт.

В частности, эксперт отметил, что передача тысяч дополнительных артиллерийских снарядов Украине станет важным шагом по укреплению обороноспособности страны и будет способствовать сохранению мира и безопасности в регионе. Семенюк подчеркнул, что эта помощь отражает поддержку и солидарность международного сообщества с украинским народом в его борьбе за территориальную целостность и независимость.

Напомним, что Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 21 марта, прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

Также мы писали о том, что 20 марта Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро.