Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины arrow
Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

21 марта 2024 г. 20:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Text

17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Text

17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Чехия готова предоставить большое количество дополнительных артиллерийских снарядов для Украины. Это становится еще одним шагом для поддержки страны в войне с Россией.

Об этом эксперта-международник Тарас Семенюк рассказал в эфире Новости.LIVE.

Помощь от Чехии

Семенюк отметил, что каждая страна имеет свою уникальную стратегию помощи, но в рамках коалиции каждая из них приобщается в соответствии со своими возможностями и профессиональной экспертизой. Важно не сравнивать страны по количеству или объему помощи, но использовать каждый ресурс максимально эффективно для совместной победы.

"Передача артиллерийских снарядов для вооруженных сил Украины - важная победа для всех нас", — отметил эксперт.

В частности, эксперт отметил, что передача тысяч дополнительных артиллерийских снарядов Украине станет важным шагом по укреплению обороноспособности страны и будет способствовать сохранению мира и безопасности в регионе. Семенюк подчеркнул, что эта помощь отражает поддержку и солидарность международного сообщества с украинским народом в его борьбе за территориальную целостность и независимость.

Напомним, что Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в четверг, 21 марта, прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице чиновник объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 20 млн евро, в который войдут артиллерийские боеприпасы.

Также мы писали о том, что 20 марта Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 350 млн евро.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

20:04 Подземные течения здесь ни при чем — Кличко, назвал обстоятельство, приведшее к подтоплению метро

20:00 ТЦК мобилизовало мужчину, который имел бронь на работе — на чью сторону встал суд

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

20:00 Творчество в каждой секунде — одесский поэт о современной украинской литературе

19:57 Оборонные нужды и необходимость ПВО — Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:41 Во Львове будут судить женщину, которую обвиняют в смерти младенца

19:39 Большинство ракет РФ во время обстрела Киева летели на объекты ГУР, — СМИ

19:30 Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Новость с видео

19:30 Популярный дачный цветок оказался токсичным — как уберечься и можно ли выращивать

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

20:04 Подземные течения здесь ни при чем — Кличко, назвал обстоятельство, приведшее к подтоплению метро

20:00 ТЦК мобилизовало мужчину, который имел бронь на работе — на чью сторону встал суд

20:00 Творчество в каждой секунде — одесский поэт о современной украинской литературе

19:57 Оборонные нужды и необходимость ПВО — Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО

19:41 Во Львове будут судить женщину, которую обвиняют в смерти младенца

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:39 Большинство ракет РФ во время обстрела Киева летели на объекты ГУР, — СМИ

19:30 Маркевич назвал главную проблему сборной Украины на Олимпиаде в Париже

Новость с видео

19:30 Популярный дачный цветок оказался токсичным — как уберечься и можно ли выращивать

19:20 Очереди на границе Украины — через какие КПП можно проехать быстрее всего

19:13 В метро был насморк — главный инженер объяснил, почему об аварийном тоннеле не сообщалось ранее

20:00 Творчество в каждой секунде — одесский поэт о современной украинской литературе

18:17 Ту-95МС — какие самолеты 21 марта массированно обстреляли Киев

Эксклюзив

05:48 Когда над Украиной полетят самолеты — интервью с гендиректором авиакомпании Bees Airline

20 марта 2024

21:21 Боеприпасы и коалиции — о чем договорились на мартовском Рамштайне

19:00 Одесская киностудия сегодня — что ждет украинского зрителя

08:00 Счастье во время войны — какое оно для одесситов

19 марта 2024
обновлено:

19:14 Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

16:00 Прикрыл собой пациента — Одесса простилась с фельдшером, погибшим от российской ракеты

11:11 Крым, НПЗ и чешская инициатива — что будут обсуждать на Рамштайне

18 марта 2024
Эксклюзив

20:15 Выборы под дулом автомата — как Россия заставляет украинцев в оккупации голосовать за Путина

Text

20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

Text

19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

Text
Эксклюзив

18:59 Взрывы в Киеве, штурм Белгорода и деятельность Юлии Навальной — эфир Новини.LIVE

Text

18:50 Эксперт рассказал, почему в Украине не построили фортификационные сооружения

Text

18:10 Нардеп рассказал, будут ли проводить в Украине выборы во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Text

17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"