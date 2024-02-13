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Експерт розповів, коли Україна вступить в НАТО і чи чекати запрошення на саміті в США

13 лютого 2024 р. 14:35

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

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12:05 Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

Text

11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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На ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у липні 2024 року, Україна отримає серйозний політичний сигнал з боку США. Нашу державу навряд чи запросять вступити до Альянсу під час війни. Однак, цілком ймовірно, що можуть запропонувати відкладене членство. 

Про це розповів кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли Україна вступить до НАТО

Олексій Буряченко пояснив, що Україна не стане членом НАТО під час війни, оскільки Альянсу в такому випадку доведеться вступати у прямий конфлікт з РФ. Організація цього не хоче і не буде робити. 

"Логічно, що запросити Україну в НАТО прямо під час бойових дій, війни — це нереалістична ініціатива", — сказав Буряченко. 

Однак, як пояснив експерт, наша держава цілком може отримати відкладене запрошення до НАТО, яке відбудеться після війни та виконання низки необхідних вимог. 

"Україна вже сприймається Європейським Союзом, як частина їхньої національної безпеки. І Україна буде частиною цієї армії, яка буде створюватися в Європейському Союзі, і для країн ЄС важливо, щоб Україна була максимально інтегрована в процеси НАТО", — додав політолог. 

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. 

Також ми писали, що НАТО планує взяти на себе координацію щодо постачання зброї для України. Причиною цьому стали побоювання щодо перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів Америки.

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14:28 В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза

14:24 Кабмін оновить механізм призначення пенсій — кого торкнеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:18 Зеленський подякував Сенату США за схвалення допомоги Україні

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12:50 Трінчер розповіла, як проживала розлучення та чи вірить ще у кохання

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11:20 Поляки продовжують блокаду кордону — Демченко розповів про ситуацію на КПП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:45 Подоляк розповів, чого чекати від РФ на другу річницю вторгнення 24 лютого

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