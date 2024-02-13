Эксперт рассказал, когда Украина вступит в НАТО и ждать ли приглашения на саммите в США

На юбилейном саммите НАТО, который состоится в июле 2024 года, Украина получит серьезный политический сигнал со стороны США. Наше государство вряд ли пригласят вступить в Альянс во время войны. Однако, по всей вероятности, могут предложить отложенное членство.

Об этом рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда Украина вступит в НАТО

Алексей Буряченко объяснил, что Украина не станет членом НАТО во время войны, поскольку Альянсу в таком случае придется вступать в прямой конфликт с РФ. Организация этого не желает и не будет делать.

"Логично, что пригласить Украину в НАТО прямо во время боевых действий, войны — это нереалистичная инициатива", — сказал Буряченко.

Однако, как объяснил эксперт, наше государство вполне может получить отложенное приглашение в НАТО, которое состоится после войны и выполнения ряда необходимых требований.

"Украина уже воспринимается Европейским Союзом как часть их национальной безопасности. И Украина будет частью этой армии, которая будет создаваться в Европейском Союзе, и для стран ЕС важно, чтобы Украина была максимально интегрирована в процессы НАТО", — добавил политолог.

Напомним, экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших свои финансовые обязательства.

Также мы писали, что НАТО планирует взять на себя координацию по поставкам оружия для Украины. Причиной этому стали опасения победы Дональда Трампа на президентских выборах Соединенных Штатов Америки.