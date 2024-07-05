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Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

Експерт пояснив, чому ППО не зможе захистити прикордоння України від авіаударів Росії

05 липня 2024 р. 16:19

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Надані Україні американські важкі зенітно-ракетні комплекси Patriot не зможуть убезпечити прикордонні з Росією території України від ворожих обстрілів. З цим можуть впоратися лише винищувачі F-16, але й вони мають використовуватися як допоміжна сила.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в прямому ефірі День.LIVE у п'ятницю, 5 липня.

Чому Patriot не вбережуть від російських обстрілів

За словами аналітика, 12 ЗРК такого типу не зможуть повноцінно виконати свою задачу. 

"Зараз ми отримуємо можливість нищити російські ракети, але декілька таких комплексів не здатні повністю захистити від обстрілів ворога, особливо, прикордоння від ракет С-300 та С-400", — каже він.

Водночас як наголосив експерт, ЗРК здатні захистити міста-мільйонники. 

"Якщо ми розглядатимемо приклад НАТО, то більшість навантаження у випадку загрози з неба приймає не ППО, а авіація. А ППО здатне перехопити балістику, хоча, за прикладом Ізраїлю, з цим може впоратися ПРО", — сказав Гетьман.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з підготовленими у Німеччині розрахунками.

Також ми повідомляли, що Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння восьми ізраїльських комплексів Patriot.

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