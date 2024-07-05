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Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

5 июля 2024 г. 16:19

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14:14 Киевский 206 батальон фактически прекратил существование — Тука заявил об ужасных потерях на фронте

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13:24 Нападение на ТЦК в Ворохте — Тука заявил о необходимости наказания

Text

13:00 Взрывы в России и мирный план Трампа — эфир День.LIVE

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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07:45 Бои за Часов Яр и визит Орбана в Москву — эфир Ранок.LIVE

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Предоставленные Украине американские тяжелые зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогут защитить приграничные с Россией территории Украины от вражеских обстрелов. С этим могут справиться только истребители F-16, но они должны использоваться как вспомогательная сила.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в прямом эфире День.LIVE в пятницу, 5 июля.

Почему Patriot не уберегут от российских обстрелов

По словам аналитика, 12 ЗРК такого типа не смогут полноценно выполнить свою задачу.

"Сейчас мы получаем возможность уничтожать российские ракеты, но несколько таких комплексов не способны полностью защитить от обстрелов врага, особенно пограничные от ракет С-300 и С-400", — говорит он.

В то же время, как отметил эксперт, ЗРК способны защитить города-миллионники.

"Если мы будем рассматривать пример НАТО, то большинство нагрузок в случае угрозы с неба принимает не ПВО, а авиация. А ПВО способно перехватить баллистику, хотя по примеру Израиля с этим может справиться ПРО", — сказал Гетьман.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с подготовленными в Германии расчетами.

Также мы сообщали, что Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружения восьми израильских комплексов Patriot.

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16:39 Стало известно, в какую сумму обойдется Украине боекомплект систем Patriot

16:29 Температура побьет рекорды — синоптики предупредили о самой большой жаре за всю историю наблюдений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:58 Экс-командир Айдара Дикий заявил об угрозах ему и его семье

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