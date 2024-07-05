Эксперт объяснил, почему ПВО не сможет защитить пограничье Украины от авиаударов России

Предоставленные Украине американские тяжелые зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогут защитить приграничные с Россией территории Украины от вражеских обстрелов. С этим могут справиться только истребители F-16, но они должны использоваться как вспомогательная сила.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в прямом эфире День.LIVE в пятницу, 5 июля.

Почему Patriot не уберегут от российских обстрелов

По словам аналитика, 12 ЗРК такого типа не смогут полноценно выполнить свою задачу.

"Сейчас мы получаем возможность уничтожать российские ракеты, но несколько таких комплексов не способны полностью защитить от обстрелов врага, особенно пограничные от ракет С-300 и С-400", — говорит он.

В то же время, как отметил эксперт, ЗРК способны защитить города-миллионники.

"Если мы будем рассматривать пример НАТО, то большинство нагрузок в случае угрозы с неба принимает не ПВО, а авиация. А ПВО способно перехватить баллистику, хотя по примеру Израиля с этим может справиться ПРО", — сказал Гетьман.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с подготовленными в Германии расчетами.

Также мы сообщали, что Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружения восьми израильских комплексов Patriot.