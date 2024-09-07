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Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

07 вересня 2024 р. 13:14

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17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

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14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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Спецоперація ЗСУ в Курській області — експерт оцінив успішність бойових дій на території РФ. Також капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах дав свій прогноз щодо ймовірних наслідків операції на Курщині. 

Про це Юрій Гарі Табах заявив в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 6 вересня. 

Операція ЗСУ в Курській області — думка експерта

За словами Юрія Гарі Табаха, дуже складно оцінювати успішність операції, не маючи на руках повних даних. Адже повна інформація, ймовірно, є всього 5-6 осіб у світі. Проте, виходячи з того, що відомо, експерт оцінив операцію на території РФ як успішну. 

"Річ у тім, що ми не знаємо, які там втрати, яка за яку ціну це відбувається, яка кінцева мета цього всього тощо. Сьогодні, якщо інстинктивно дивитися на це — так, операція успішна. Тобто, вона показала, що кордон у росіян був незахищений, що українці вміють, можуть і хочуть битися, що вони звідти їх вибити ніяк не можуть", — розмірковує експерт.

Як вважає капітан першого рангу ВМС США у відставці, усі путінські "червоні лінії" тепер втратили будь-який сенс і успіх операції ЗСУ в Курській області матиме вплив на ймовірність переговорів. 

"Всі червоні лінії, попередження, тепер на годяться. Абсолютно міняється перспектива переговорів. Раніше Путін говорив: "Я ж за переговори, я хочу сісти за переговори з українцями, але українці не хочуть". А тепер українці кажуть: "Ну, давайте сядемо за переговори. І тепер Путін не хоче", — зазначив експерт. 

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13:53 Недоречні тендери — скільки грошей зекономила Одещина

13:48 Екскомандир "Азова" Жорін різко прокоментував передачу іранських ракет Росії

13:48 Військові показали як знищили техніку окупантів за допомогою FPV-дрону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Підвищення цін на алкоголь — на скільки здорожчають напої в Україні

13:38 Косово закрила два прикордонні переходи з Сербією — у Reuters назвали причину

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