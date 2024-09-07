Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Спецоперація ЗСУ в Курській області — експерт оцінив успішність бойових дій на території РФ. Також капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах дав свій прогноз щодо ймовірних наслідків операції на Курщині.

Про це Юрій Гарі Табах заявив в ефірі Вечір.LIVE у п’ятницю, 6 вересня.

Операція ЗСУ в Курській області — думка експерта

За словами Юрія Гарі Табаха, дуже складно оцінювати успішність операції, не маючи на руках повних даних. Адже повна інформація, ймовірно, є всього 5-6 осіб у світі. Проте, виходячи з того, що відомо, експерт оцінив операцію на території РФ як успішну.

"Річ у тім, що ми не знаємо, які там втрати, яка за яку ціну це відбувається, яка кінцева мета цього всього тощо. Сьогодні, якщо інстинктивно дивитися на це — так, операція успішна. Тобто, вона показала, що кордон у росіян був незахищений, що українці вміють, можуть і хочуть битися, що вони звідти їх вибити ніяк не можуть", — розмірковує експерт.

Як вважає капітан першого рангу ВМС США у відставці, усі путінські "червоні лінії" тепер втратили будь-який сенс і успіх операції ЗСУ в Курській області матиме вплив на ймовірність переговорів.

"Всі червоні лінії, попередження, тепер на годяться. Абсолютно міняється перспектива переговорів. Раніше Путін говорив: "Я ж за переговори, я хочу сісти за переговори з українцями, але українці не хочуть". А тепер українці кажуть: "Ну, давайте сядемо за переговори. І тепер Путін не хоче", — зазначив експерт.