Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Спецоперация ВСУ в Курской области — эксперт оценил успешность боевых действий на территории РФ. Также капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах дал свой прогноз по поводу возможных последствий операции на Курщине.

Об этом Юрий Гари Табах заявил в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 сентября.

Операция ВСУ в Курской области - мнение эксперта

По словам Юрия Гари Табаха, очень сложно оценивать успешность сделки, не имея на руках полных данных. Ведь полная информация, вероятно, всего 5-6 человек в мире. Однако исходя из того, что известно, эксперт оценил операцию на территории РФ как успешную.

"Дело в том, что мы не знаем, какие там потери, какая цена это происходит, какая конечная цель этого всего и т.д. Сегодня, если инстинктивно смотреть на это — да, операция успешна. То есть, она показала, что граница у россиян был не защищен, что украинцы умеют, могут и хотят драться, что они оттуда их выбить никак не могут", — рассуждает эксперт.

Как считает капитан первого ранга ВМС США в отставке, все путинские "красные линии" теперь потеряли всякий смысл и успех операции ВСУ в Курской области повлияет на вероятность переговоров.

"Все красные линии, предупреждения, теперь не годятся. Абсолютно меняется перспектива переговоров. Ранее Путин говорил: "Я же за переговоры, я хочу сесть за переговоры с украинцами, но украинцы не хотят". А теперь украинцы говорят: "Ну, давайте сядем за переговоры. И теперь Путин не хочет", — отметил эксперт.